El futbolista del FC Barcelona Raphinha apunta a varias semanas de baja tras lesionarse con Brasil

El centrocampista del FC Barcelona Raphinha sufre una lesión en el isquiotibial derecho, según han confirmado las pruebas médicas realizadas por la Federación Brasileña de Fútbol (CBF) tras las molestias que sintió durante el partido entre Brasil y Francia ayer jueves en Boston.

El jugador ha regresado a Barcelona para comenzar el tratamiento correspondiente y el tiempo estimado de recuperación apunta a cinco semanas, por lo que se perdería la eliminatoria de Champions contra el Atlético y los partidos de Liga ante Espanyol, Celta y Getafe.

Hansi Flick pierde, por tanto, a uno de sus pilares y capitanes del equipo en un momento clave de la temporada donde se juega el pase a las semifinales de Champions y el tramo decisivo de Liga.

Raphinha fue sustituido al descanso y el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, lamentó después las molestias que se confirmaron como lesión muscular en la pierna derecha. El jugador del Barça estaba encontrando regularidad en una temporada marcada por las lesiones, pero de nuevo sufre un contratiempo importante.

El pasado 26 de septiembre, Raphinha ya sufrió una lesión similar en el mismo músculo que le obligó a perderse casi dos meses de competición