García Plaza, nuevo entrenador del Sevilla hasta junio de 2027 en sustitución de Almeyda

Luis García Plaza es el nuevo entrenador del Sevilla para lo que resta de temporada en LaLiga EA Sports y la siguiente, hasta junio de 2027, tras la destitución el pasado lunes del argentino Matías Almeyda, ha anunciado este martes el club hispalense.

El madrileño, de 53 años, se hace cargo del Sevilla, al que sólo le separan tres puntos de los puestos de descenso tras su derrota el sábado ante el Valencia (0-2), con el objetivo de lograr la permanencia en las nueve jornadas que faltan para acabar esta campaña 2025-26 y seguirá en su banquillo en la 2026-27 en virtud del contrato firmado con el club andaluz.

García Plaza ha dirigido 229 partidos en Primera División en una carrera que comenzó tras su temprana retirada a los 27 años como futbolista por una grave lesión tras jugar en el filial del Atlético de Madrid, Yeclano, Rayo B, Talavera y Benidorm. Con apenas 30 años dio el salto a los banquillos en el conjunto alicantino de la UD Altea y el último equipo al que entrenó, en la máxima categoría, fue al Alavés la pasada temporada, hasta su destitución en diciembre de 2024.