El Athletic celebrará las elecciones a la presidencia el 8 de mayo

El Athletic Club celebrará las elecciones a la presidencia el próximo 8 de mayo en San Mamés, según ha anunciado el presidente, Jon Uriarte, que ha ratificado además la decisión anunciada el pasado octubre de presentarse a la reelección.

Uriarte, a tres meses de finalizar su mandato a finales de junio, ha avanzado que la actual junta directiva cesará de sus funciones el próximo domingo, día 29, y será entonces cuando se constituirá una comisión gestora que regirá el club hasta la fecha de los comicios.

"Pensamos que esta fecha era la mejor de todas las posibles y la que mejor encajaba para el club por diversos motivos. Principalmente porque creemos que minimizamos la interferencia en el día a día y por otro lado porque da margen de maniobra a la persona que esté al mando del Athletic los próximos cuatro años. Sea yo u otro", ha explicado el presidente.

Uriarte, único candidato hasta el momento El calendario publicado por el Athletic refleja que el próximo domingo, día 29, se pondrá en marcha oficialmente el proceso electoral con la publicación de la convocatoria de elecciones. Los interesados en presentar una candidatura, intención que por ahora solo ha mostrado Uriarte, pueden iniciar ese día los trámites para la obtención de los avales. ““ Del 9 al 18 de abril estará abierto el plazo para la presentación "formal y completa" de candidaturas y el 23 de ese mes la junta electoral proclamará de manera oficial las que sean válidas. Si hay más de una se llevarán a cabo los comicios el 8 de mayo, viernes, en un fin de semana en el que está programado en 'La Catedral' el partido Athletic-Valencia. Uriarte avanza que van a solicitar a LaLiga que ese encuentro no se celebre ese día para tener tiempo de preparar la infraestructura necesaria en el estadio. Cuestionado sobre la fecha elegida, con cuatro partidos de Liga aún por disputarse, el empresario bilbaíno admite que "no hay una fecha de elecciones perfecta" y que "cualquiera tiene sus pros y sus contras". Tras "descartar completamente" la de finales de junio, cuando se cumplirían los cuatro años de su mandato, porque "dejaría sin margen de maniobra" al nuevo presidente, señaló que la del 8 de mayo afecta incluso a menos partidos que una más tardía.