Ernesto Valverde no seguirá como entrenador del Athletic Club la próxima temporada de mutuo acuerdo

Ernesto Valverde ha anunciado este viernes la decisión "consensuada" con el Athletic Club de no continuar como entrenador del equipo rojiblanco la próxima temporada. Así lo ha expresado en un vídeo difundido por los canales oficiales del club de Ibagaine:

“ℹ️ Ernesto Valverde anuncia que no será el entrenador del Athletic la próxima temporada.



"Es una decisión que he madurado desde hace tiempo y está hablada con el Club"



"Faltan diez partidos en los que tenemos mucho que ganar"



Queda pendiente una despedida a tu altura, mister.“ — Athletic Club (@AthleticClub) March 20, 2026

"Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic. Es una decisión que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros", explica el entrenador del Athletic en esas imágenes.

"Al mismo tiempo, remarcar que nos quedan diez partidos de Liga importantes empezando por este domingo contra el Betis. Diez partidos en los que queremos conseguir nuestros objetivos, en los que tenemos mucho que ganar, en los que lo vamos a dar todo y que, indudablemente, si estamos todos juntos lo podemos conseguir, sin ninguna duda", concluye.

Valverde, "leyenda vida" del Athletic como le valora la propia entidad en la confirmación de su adiós, cerrará al final de este curso su tercera etapa en el banquillo de San Mamés (2022-2026) completando un total de diez años al frente del equipo sumando los periodos 2003-2005 y 2013-2017.