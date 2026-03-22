LeBron James se convierte en el jugador con más partidos en la historia de la NBA

LeBron James sigue agrandando su leyenda. El jugador de Los Ángeles Lakers se ha convertido, durante el partido en el que su equipo se impuso a Orlando Magic (104-105), en el jugador con más partidos de la historia en la temporada regular de la NBA, con 1.612.

A sus 41 años y en su temporada número 23 en la liga norteamericana, el de Ohio rompe así el empate con la leyenda de Boston Celtics Robert Parish (1.611).

James ha sumado un nuevo récord a su amplio historial. El alero es el jugador con más puntos, con 43.229, por delante de los 38.387 de Kareem Abdul-Jabbar. Además, tiene el mejor registro de minutos jugados, tiros de campo, partidos consecutivos con dobles dígitos (1.297) y mayor anotación en 'Playoffs' (8.289 puntos). Y estos son solo algunos de sus múltiples récords.

En el duelo ante Orlando, LeBron aportó 12 puntos, seis rebotes, cuatro asistencias y tres robos de balón al triunfo de su equipo en un encuentro decidido por un triple sobre la bocina de Luke Kennard, con el que los angelinos se asientan en la tercera posición (46-25) de la Conferencia Oeste. El esloveno Luka Doncic lideró el ataque de la franquicia californiana con 33 tantos.