La FIFA sanciona a Israel con una multa de 165.000 euros por no impedir comportamientos racistas

La FIFA ha impuesto este jueves una multa de 150.000 francos suizos (165.000 euros) a la Federación Israelí de Fútbol (IFA) por «violaciones graves y reiteradas» de sus obligaciones en la lucha contra la discriminación como asociación miembro del organismo mundial.

Tras una propuesta presentada por la Federación Palestina (PFA) en mayo de 2024 durante el 74 Congreso de la FIFA y la posterior decisión del Consejo del organismo de encomendar a la Comisión que investigara el caso, esta ha decidido sancionar a la IFA "por incumplir los artículos 13 (Conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio) y 15 (Discriminación y agresiones racistas) del Código Disciplinario".

En la decisión de la comisión disciplinaria se enumera una serie de comportamientos racistas en el fútbol israelí, que van desde consignas que exaltan la pureza racial en las gradas del Beitar Jerusalén hasta insultos hacia los jugadores árabes, pasando por «mensajes políticos y militaristas» de dirigentes de las ligas profesionales y del Maccabi Netanya FC en sus redes sociales.

La FIFA considera modestas y demasiado vagas las multas que la federación israelí había impuesto al Beitar, sin vincularlas explícitamente a incidentes racistas. También observa que la instancia «no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo, no ha lanzado ninguna campaña de lucha contra la discriminación y no ha emprendido ninguna iniciativa destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos».

En concreto, la federación israelí deberá pagar dos tercios de la multa «en un plazo de 30 días» e invertir el resto «en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar la lucha contra la discriminación».

Asimismo, deberá desplegar, durante sus tres próximos partidos internacionales en casa, «una pancarta de tamaño considerable y muy visible con las palabras «Football Unites the World - No to Discrimination» ("El fútbol une al mundo - No a la discriminación), añade el organismo.