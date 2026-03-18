Gio niega haber hecho ningún comentario racista en la tangana de la semifinal de la Copa de la Reina

La jugadora del Atlético de Madrid Gio Queiroz Garbelini ha negado haber llamado "negra" a su rival Fatou Dembélé en la semifinal de la Copa de la Reina, acusación que habían hecho las futbolistas del Costa Adeje Tenerife tras la tangana que marcó los últimos minutos de la eliminatoria del martes.

En esa fase final del encuentro se sucedieron una serie de incidentes, en particular después de que Fatou empujara por la espalda y derribara con el balón parado a una jugadora del Atlético de Madrid, hecho que le valió la expulsión inmediata.

En ese momento se formó una tangana y después de unos minutos de tensión y cruces verbales subidos de tono, la árbitra Olatz Rivera decretó el protocolo antirracista porque, según recoge el acta del partido, Noelia Ramos, portera del Costa Adeje Tenerife, le dijo que Gio había llamado “negra” a Fatou Dembele, aunque el equipo arbitral no llegó a escucharlo.

"Quiero dejar claro que en ningún momento pronuncié la palabra negra ni realicé cualquier tipo de manifestación racista", ha declarado la brasileña en sus redes sociales este miércoles. "Rechazo de forma rotunda cualquier acto de racismo y me duele profundamente que mi nombre esté siendo asociado a una mentira tan grave. Confío plenamente en que la investigación que se está llevando a cabo aclarará la verdad de lo sucedido", añade la delantera de 22 años, que tiene también la nacionalidad española.

"Agradezco de corazón el apoyo recibido por parte de mis compañeras, el club, mi familia y todas las personas que me conocen y saben cómo soy tanto dentro como fuera del campo", concluye la canterana del Atleti.

El equipo madrileño ganó 0-1 el partido de vuelta y 0-2 en el global de la eliminatoria, con lo que se clasificó para la final de la Copa de la Reina.