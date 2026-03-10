Alcaraz ya está en octavos de Indian Wells tras acabar con Rinderknech en tres sets

Carlos Alcaraz tuvo que emplearse a fondo este lunes para doblegar al francés Arthur Rinderknech en tres sets y más de dos horas y meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells (Estados Unidos), donde le espera el noruego Casper Ruud.

Alcaraz, número 1 del mundo y dos veces campeón en California, se impuso a Rinderknech (n.28) por 6(6)-7, 6-3 y 6-2 en dos horas y 18 minutos de intenso partido.

Rindernek y Alcaraz se habían enfrentado cinco veces hasta el día de hoy, con cinco victorias para el murciano. Pero el galo siempre fue un rival incómodo, con un saque feroz, un resto atrevido y con una buena subida a la red.

En el desierto, Rinderknech sacó a relucir sus mejores trucos y llegó a imponer su ritmo durante gran parte del duelo. El invicto de Alcaraz en 2026 pareció peligrar por momentos.

Disputaron una primera manga muy pareja, que abrió Rinderknech al saque, con dos 'aces' en ese primer juego que fueron toda una declaración de intenciones.

Alcaraz y Rinderknech se mostraron muy sólidos al saque: el murciano solo concedió tres bolas de 'break', mientras que el francés apenas cedió dos, todas ellas salvadas.

Samuel López, entrenador de Alcaraz, le aconsejaba desde la grada que se concentrara en el resto y buscara subir a la red en busca de voleas para encontrar soluciones a los desafíos que su rival le estaba planteando.

El set terminó en un 'tie-break' en el que Rinderknech se adelantó 5-2 con dos 'mini-breaks'. Alcaraz reaccionó con cuatro puntos consecutivos para colocarse 5-6 y pelota de set, pero el francés supo rehacerse para acabar apuntándose esa manga.