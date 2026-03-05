La UEFA no baraja "ninguna sede alternativa" de la Finalissima y decidirá la próxima semana

La UEFA ha anuciado que "no se está considerando ninguna sede alternativa" de la Finalissima entre España y Argentina prevista en Lusail (Catar) el próximo 27 de marzo ante la situación generada por el conflicto bélico en Irán y que la decisión definitiva se tomará a finales de la próxima semana.

La UEFA señaló que se están manteniendo conversaciones con los organizadores cataríes, de los que valoró el "enorme esfuerzo" que están haciendo para que "el partido sea un éxito", apuntaron fuentes del máximo organismos del fútbol europeo. "Somos conscientes de las especulaciones que rodean a la Finalissima, dada la situación en la región (...) Por el momento, no se está considerando ninguna sede alternativa", remarcaron desde la UEFA en relación con el estadio que albergará el duelo entre los campeones de Europa y América.