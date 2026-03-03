Filipe Luis, destituido como entrenador del Flamengo tres meses después de ganar la Copa Libertadores

Filipe Luis ha sido destituido como entrenador del Flamengo brasileño después de la victoria por 0-8 frente al modesto Madureira en el campeonato carioca (con lo que se clasificó para una final en la que se medirá al Fluminense).

"El Club de Regatas Flamengo informa de que a partir de este martes Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional. Con él, dejan el club también Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico)", anunció el club brasileño en un comunicado, en el que agradece la labor del exjugador de equipos como Real Madrid, Deportivo de La Coruña, Atlético de Madrid y Chelsea y le desea "éxito y mucha suerte" en su trayectoria profesional.

Antes de conocerse su despido, en la conferencia de prensa posterior al encuentro ante el Madureira, Filipe Luis afirmó: "Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida".