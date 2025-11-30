Danilo da la Copa Libertadores al Flamengo de Filipe Luís

Flamengo conquistó este sábado la edición 66 de la Copa Libertadores al derrotar a Palmeiras por 0-1 en el estadio Monumental de Lima con un gol de cabeza de Danilo tras un córner lanzado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

El gol surgió a los 67 minutos de un partido que hasta entonces ya controlaba Flamengo, el conjunto rojinegro más popular de Brasil y que hoy ha conquistado su cuarto título de Copa Libertadores.

Con las ediciones de 1981, 2019, 2022 y la de este año, el Fla se convierte en el conjunto brasileño que más títulos atesora de la Libertadores.

Flamengo fue superior en el cómputo global del choque Ambos equipos comenzaron el duelo con mucha intensidad, con un Palmeiras buscando siempre explotar la capacidad ofensiva de Vitor Roque y una buena presión en el medio del Flamengo. Sin embargo, con el transcurrir de los minutos el Mengao se comenzó a asentar en el campo hasta adueñarse de la posesión del balón, con su juego volcado hacia la derecha, para aprovechar la salida limpia de Varela y Carrascal. Con el control del centro del campo, el Flamengo pasó a dominar las acciones, mientras que Palmeiras se hizo fuerte en la zaga para defender con todo la portería de Carlos Miguel. A pesar de ello, el Fla tuvo sus dos opciones más claras de la primera mitad en los pies de Bruno Henrique, que a los 14 minutos desperdició una buena jugada de Guillermo Varela, al enviar muy elevado un disparo desde la derecha. Casi de inmediato, Samuel Lino contó con otra opción inmejorable, pero su remate potente salió desviado por muy poco. Palmeiras buscó recuperar posiciones para salir del sofocón y replicó con un disparo de falta de Raphael Veiga que fue despejado con los puños por el portero Rossi. La siguiente ocasión fue para Vítor Roque, cuyo remate de cabeza salió elevado tras rebotar en el césped. En una de las ultimas jugadas del primer tiempo, Bruno Henrique tuvo otra buena oportunidad, pero el portero Carlos Miguel lo anticipó en el mano a mano.