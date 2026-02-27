España supera con holgura a Ucrania y se mantiene invicta camino al Mundial 2027

Suma y sigue la España de Chus Mateo, que no conoce la derrota en la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2027. La Familia se ha impuesto con holgura a Ucrania en Riga en el duelo entre los dos equipos invictos del grupo por 66-86.

España se apuntó el partido gracias a una gran segunda parte, en la que descabalgó a una Ucrania que se había mantenido firme hasta el final del segundo cuarto.

La selección volverá a verse las caras este lunes en Oviedo de nuevo contra Ucrania, en un partido en el que podría certificar su pase al Mundial.