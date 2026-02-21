El carácter de Baskonia remonta al Barcelona para meterse en la final de la Copa del Rey
- El conjunto de Galbiati, que llegó a ir perdiendo por 10 en el último cuarto, se repuso para dar la sorpresa
- La final enfrentará al conjunto vitoriano con el Real Madrid
La jornada de semifinales de la Copa del Rey ha dejado dos partidos que se decidieron en la última jugada. Si en la primera semifinal fue Montero quien no pudo anotar para dar la victoria a Valencia, en este partido fue Diakite quien se erigió con un tapón brutal a Shengelia a falta de 9 segundos para evitar la canasta que podía forzar la prórroga.
En la última opción, Joel Parra ha tenido la oportunidad de empatar sobre la bocina con un triple, pero su tiro se fue por mucho y el Baskonia se mete en la final pese a las bajas e imprevistos.
El Barça domina, Baskonia reacciona
El guion fue similar al de la primera semifinal. Barcelona empezó arrasando a Baskonia, que no conseguía encontrar vías de anotación en ataque. El Barcelona, a base de físico, sobre todo en el poste bajo ante un Baskonia que acusaba la baja de Khalifa Diop, llegaba a ponerse con doce puntos de ventaja (19-7, m. 8).
Pero el Baskonia de Galbiati, que ha cambiado la cara por completo al equipo tras varios años muy malos, ha recuperado ese 'orgullo Baskonia' que le hizo estar entre los mejores equipo de Europa. Supo reponerse a un desacertado día en el tiro, con 8 de 24 en triples, igualando el nivel físico del Barça y aprovechar todas las situaciones que podían para correr.
Ni siquiera Luwawu - Cabarrot, principal estrella de los vascos esta campaña, estuvo especialmente bien (13 puntos con 4/11 en el tiro). A base de acciones rápidos, cambiaron ese menos de forma rápida al +1 con el que se fueron al descanso (37-38, m.20)
Los de Xavi Pascual vuelven a arrancar, pero gripan en el último cuarto
La segunda parte fue mucho más física, con bastante menos acierto y mucho tiempo con marcadores parados y malos ataques. En ese ritmo de partido, Laprovittola consiguió coger la vitola (nunca mejor dicho) de su equipo. Con siete puntos de forma casi consecutiva, el argentino volvió a llevar el partido a los nueve puntos de ventaja (58-49, m.30).
Pero el Barça perdió por completo el camino al aro. De los 21 tantos del tercer periodo se hundieron hasta anotar solo nueve en los últimos 10 minutos. Tampoco necesitó una exhibición el Baskonia para irse acercando en el marcador, pero sí que encendieron la mecha con dos triples en un minuto de Kurucs y Luwawu Cabarrot (63-62, m.35).
En los últimos cinco minutos, se acumularon los errores en ambos lados de la canasta, por lo que un acierto valían más que tres puntos. Mamadi Diakité, a más de tres minutos del final anotó un triple que luego sería más importante de lo que parecía por el momento de partido que era.
El guineano ponía el 65-67 en el marcador, pero entonces las ofensivas ya sí que colapsaron del todo. 200 segundos en los que por parte blaugrana tan solo Shengelia anotó un mate y en el cuadro baskonista Radzevicius metió una canasta y Luwawu Cabarrot un tiro libre al final del partido.
La sensación era que el Barça no encontraba formas de reducir la desventaja, pero que el Baskonia perdonaba la vida al Barça. Sin embargo, los de Galbiati respiraron con el brutal tapón de Diakité a Shengelia que evitaba el 69-69 y el triple de Parra que no entró para el 70-70.