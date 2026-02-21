El carácter de Baskonia remonta al Barcelona para meterse en la final de la Copa del Rey

La jornada de semifinales de la Copa del Rey ha dejado dos partidos que se decidieron en la última jugada. Si en la primera semifinal fue Montero quien no pudo anotar para dar la victoria a Valencia, en este partido fue Diakite quien se erigió con un tapón brutal a Shengelia a falta de 9 segundos para evitar la canasta que podía forzar la prórroga.

En la última opción, Joel Parra ha tenido la oportunidad de empatar sobre la bocina con un triple, pero su tiro se fue por mucho y el Baskonia se mete en la final pese a las bajas e imprevistos.

El Barça domina, Baskonia reacciona El guion fue similar al de la primera semifinal. Barcelona empezó arrasando a Baskonia, que no conseguía encontrar vías de anotación en ataque. El Barcelona, a base de físico, sobre todo en el poste bajo ante un Baskonia que acusaba la baja de Khalifa Diop, llegaba a ponerse con doce puntos de ventaja (19-7, m. 8). Pero el Baskonia de Galbiati, que ha cambiado la cara por completo al equipo tras varios años muy malos, ha recuperado ese 'orgullo Baskonia' que le hizo estar entre los mejores equipo de Europa. Supo reponerse a un desacertado día en el tiro, con 8 de 24 en triples, igualando el nivel físico del Barça y aprovechar todas las situaciones que podían para correr. Ni siquiera Luwawu - Cabarrot, principal estrella de los vascos esta campaña, estuvo especialmente bien (13 puntos con 4/11 en el tiro). A base de acciones rápidos, cambiaron ese menos de forma rápida al +1 con el que se fueron al descanso (37-38, m.20)