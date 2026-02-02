Ter Stegen se lesiona el isquiotibial izquierdo y está pendiente de más pruebas para determinar la gravedad

El nuevo portero del Girona, Marc-André ter Stegen, no ha podido tener peor comienzo con el equipo y se confirma su lesión en el isquiotibial izquierdo, daño que se produjo durante el partido de Liga ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

"Marc-André ter Stegen presenta una lesión en el isquiotibial izquierdo, producida durante el partido del sábado ante el Oviedo. El jugador se someterá a pruebas médicas complementarias para terminar de determinar el diagnóstico y establecer el pronóstico", recoge el comunicado emitido por el club.

Desde primera hora de la mañana, se ha especulado sobre la posible gravedad de la lesión. Algunos medios han apuntado, incluso, a que podría estar de baja unos dos meses o más, lo que daría al traste con la temporada para el meta alemán, cedido por el Barça al Girona en este mercado invernal.

Precisamente, el entrenador azulgrana, Hansi Flick, ha sido preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa previa al partido de cuartos de Copa del Rey ante el Albacete. "Lo acabo de oír, no he hablado con él, pero lo siento mucho. Hay que esperar a los resultados", indicó sobre el portero.

También se ha especulado sobre la posible devolución del Girona del jugador al Barcelona, de confirmarse la gravedad de la lesión, que se sabrá en las próximas horas, cuando se someta a pruebas más exhaustivas.