Javi Galán refuerza a Osasuna

Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para incorporar al lateral izquierdo extremeño Javi Galán por 500.000 euros, hasta el 30 de junio de 2026.

No obstante, si el fichaje se prolonga más allá de esa fecha, el club madrileño se reserva la opción de percibir 500.000 euros adicionales por cada nueva temporada que dispute en Osasuna y el equipo navarro logre la permanencia en LaLiga EA Sports.

Asimismo, el Atlético de Madrid ha dado su permiso para que el futbolista pueda incorporarse a la disciplina de Alessio Lisci el próximo lunes 29 de diciembre, en el regreso del equipo a los entrenamientos y que sea presentado como jugador de Osasuna esa misma tarde.

Javier Galán Gil (19 de noviembre de 1994; Badajoz) es un futbolista que puede ocupar las diferentes demarcaciones de la banda izquierda, sea como lateral, carrilero e incluso extremo.