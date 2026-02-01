El Atlético anuncia el acuerdo para el fichaje de Ademola Lookman

El Atlético de Madrid anunció este domingo el acuerdo para el fichaje del mediapunta internacional nigeriano Ademola Lookman, traspasado desde el Atalanta, pendiente "del correspondiente reconocimiento médico y de la formalización de su contrato", según informó el club en sus canales oficiales.

Esta temporada, Lookman ha jugado 19 partidos con el conjunto italiano, con tres goles y dos asistencias, antes de su salida en este mercado de invierno, en la puja enfrentada que sostuvieron el Fenerbahce y el Atlético que finalmente venció el club rojiblanco, que ya tiene su primer refuerzo de este mercado de invierno