Arbeloa apela al tiempo y al trabajo: ''La interiorización se consigue en el césped''
- El entrenador del Real Madrid pide calma y confianza en el proceso
- Ve al Rayo Vallecano como un rival "incómodo y agresivo" de cara al partido de Liga de este domingo en el Bernabéu
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comparecido este sábado ante los medios en la previa del encuentro de Liga ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un mensaje claro de calma, trabajo y confianza en el proceso tras los tropiezos en Albacete y Lisboa.
“No pienso en el arrepentimiento, es un callejón sin salida”, asegura, y añade que intenta aprender “cuando las cosas no van bien”: “Ese es mi camino, y se lo digo a los jugadores: inevitablemente alguna vez me equivocaré”.
Preguntado por el estado actual del equipo respecto a su idea de juego, el técnico señala que el tiempo es clave. “No es cuestión de estar cerca o lejos. No tenemos mucho tiempo. La interiorización se consigue en el césped”, explica, dejando claro además que confía plenamente en la implicación de la plantilla.
Sobre la irregularidad del equipo y la sensación de “doble cara”, reconoce que es uno de los aspectos en los que más se está trabajando. “Analizamos mucho qué debemos hacer para tener constancia. Creo que lo vamos a conseguir, pero necesitamos tiempo”. En la misma línea, resta dramatismo a las críticas sobre la actitud o el esfuerzo físico. “No es tiempo ni para el desencanto ni para la euforia. Sólo para el trabajo”, ha insistido.
En cuanto a nombres propios, deja claro que quiere “siempre a los mejores en el campo”. “Hay jugadores que desequilibran en cualquier minuto”, ha dicho citando a Vinicius. También ha hablado sobre Carvajal y Ceballos. Con el lateral, el objetivo es ganar continuidad sin riesgos, mientras que con el centrocampista es contundente: “Es un perfil necesario y será muy importante de aquí al final”.
Cita contra el Rayo Vallecano, clave para las aspiraciones
Con todo, Arbeloa ha insistido en que ahora está totalmente enfocado en el partido de este domingo. “Pensamos sólo en el Rayo, en la dificultad y la exigencia del partido. Queremos seguir mejorando y creciendo”, ha señalado. Además, reconoce que se trata de un rival “incómodo y agresivo” y que el encuentro liguero es “importantísimo y fundamental” para sus aspiraciones, por lo que deben “dar el máximo nivel”.
Por último, apela otra vez a la afición del Santiago Bernabéu, a la que considera fundamental para alcanzar los objetivos. “Les necesitamos. Cuando estamos unidos, como ante el Mónaco, todo es mucho más fácil. Con ellos somos más fuertes”, señala, destacando la importancia de contar con un estadio volcado para “ganar y seguir peleando la Liga”.