Arbeloa apela al tiempo y al trabajo: ''La interiorización se consigue en el césped''

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha comparecido este sábado ante los medios en la previa del encuentro de Liga ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu con un mensaje claro de calma, trabajo y confianza en el proceso tras los tropiezos en Albacete y Lisboa.

“No pienso en el arrepentimiento, es un callejón sin salida”, asegura, y añade que intenta aprender “cuando las cosas no van bien”: “Ese es mi camino, y se lo digo a los jugadores: inevitablemente alguna vez me equivocaré”.

Preguntado por el estado actual del equipo respecto a su idea de juego, el técnico señala que el tiempo es clave. “No es cuestión de estar cerca o lejos. No tenemos mucho tiempo. La interiorización se consigue en el césped”, explica, dejando claro además que confía plenamente en la implicación de la plantilla.

Sobre la irregularidad del equipo y la sensación de “doble cara”, reconoce que es uno de los aspectos en los que más se está trabajando. “Analizamos mucho qué debemos hacer para tener constancia. Creo que lo vamos a conseguir, pero necesitamos tiempo”. En la misma línea, resta dramatismo a las críticas sobre la actitud o el esfuerzo físico. “No es tiempo ni para el desencanto ni para la euforia. Sólo para el trabajo”, ha insistido.

En cuanto a nombres propios, deja claro que quiere “siempre a los mejores en el campo”. “Hay jugadores que desequilibran en cualquier minuto”, ha dicho citando a Vinicius. También ha hablado sobre Carvajal y Ceballos. Con el lateral, el objetivo es ganar continuidad sin riesgos, mientras que con el centrocampista es contundente: “Es un perfil necesario y será muy importante de aquí al final”.