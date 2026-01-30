Ambros Martín deja de ser seleccionador de las 'Guerreras' y Joaquín Rocamora le sustituye en el cargo
- El hasta ahora seleccionador de balonmano se hizo con las riendas del equipo en mayo de 2023
- España no pasó la fase de grupos en el Europeo 2024 y en el Mundial 2025 acabó en la decimocuarta plaza
El canario Ambros Martín deja de ser el entrenador de la selección femenina de balonmano, según un acuerdo al que ha llegado con el presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, "con el consenso de la Junta Directiva", informó este viernes el organismo.
Su sustituyo será Joaquín Rocamora, el hasta ahora seleccionador del equipo junior de la selección, según ha desvelado la propia federación en otro comunicado.
Según indica en un comunicado la RFEBM, Martín, que se hizo con las riendas de las 'Guerreras' en mayo de 2023, "ha llevado a cabo una renovación del equipo, incorporando a jóvenes talentos que deberán marcar el futuro del balonmano femenino español".
No obstante, ante los últimos resultados, Blázquez reconoce que necesitan "generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual".
España no pasó la fase de grupos en el Europeo 2024 al ser tercera, mientras que en el Mundial 2025 fue quinta de su serie en la fase principal y acabó en la decimocuarta plaza de la clasificación final.
Joaquín Rocamora, el nuevo seleccionador
Minutos después de anunciar el cese de Ambros, la RFEBM ha anunciado, también a través de sus redes sociales, que Joaquín Rocamora se pondrá al frente de la selección femenina absoluta. Hasta ahora, era el entrenador del equipo junior de las 'Guerreras'.
Según recoge la nota de prensa, el técnico rondeño se muestra “muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche , que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades”, ya que Rocamora seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de esta temporada.