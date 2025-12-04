España afronta ante Islandia el primer 'todo o nada' para seguir viva en el Mundial femenino de balonmano

España se la juega en el Mundial femenino de balonmano sin margen de error. Después de la derrota del pasado martes ante Serbia (29-31), las 'Guerreras' están obligadas a ganar lo que les queda en esta 'main round' si quieren tener opciones de pasar a cuartos de final. El siguiente rival es Islandia, a priori inferior a la selección española, que debería mostrarse superior este jueves en el Westfalenhalle de Dortmund (Alemania).

Dos días atrás, en el mismo escenario, las pupilas de Ambros Martín encajaron la segunda derrota en lo que va de torneo, frente a Serbia por 29-31. Una derrota especialmente dolorosa por ver esfumarse una ventaja de seis goles de la que llegaron a disfrutar en la segunda parte (23-17). Un parcial de 0-6 de las balcánicas y los errores en ataque de la selección española hicieron posible la remontada serbia. De nada sirvieron los 11 goles de Danila So Delgado, declarada 'MVP' del partido por la organización. Dos Jovanas, Jovovic en ataque y Risovic en la portería, se convirtieron en la pesadilla para las 'Guerreras'.

"Se han aprovechado de una exclusión que hemos tenido para acercarse en el marcador y eso nos ha generado muchísimo estrés. En situaciones que veníamos haciendo muy bien hemos empezado a mostrar inseguridades en defensa y a fallar situaciones claras en ataque", señaló el seleccionador en declaraciones facilitadas por la RFEBM.

"Sabemos que ya no dependemos de nosotras mismas y que estamos obligadas a ganar, seguro, los dos partidos siguientes. Creo, sin lugar a duda, que podemos hacerlo. Lo que no podemos hacer es volver a jugar este partido o esos momentos; de eso solo nos queda aprender para lo que viene", se sinceró el técnico.

Ahora toca pensar en Islandia, un rival a priori algo inferior a España, aunque también lo era Islas Feroe y acabó dando la sorpresa en la primera de las dos derrotas de España. Islandia ha logrado su segunda presencia en la fase final de un Campeonato del Mundo en mitad de su mejor racha clasificatoria. Su debut fue en el Mundial de 2011 y llegaron hasta octavos de final. Tras 12 años de ausencia, volvieron en 2023 con una invitación, pero para el actual se han metido por méritos propios, al igual que hicieron para el Europeo de 2024.

No obstante, su racha ha sido bastante peor que la de las 'Guerreras', puesto que en los tres partidos de su grupo sólo fueron capaces de ganar a Uruguay (33-19), encajando antes sendas derrotas contra Alemania (32-25) y Serbia (27-26), en este caso algo más ajustado. En su primer partido de la presente 'main round' cayeron por nueve goles de diferencia ante Montenegro (27-36). A pesar de los malos resultados, la selección española deberá marcar de cerca a la central Elín Rósa Magnúsdóttir, autora de seis goles de siete intentos frente a la selección montenegrina, así como la extremo izquierdo Dana Gudmundsdóttir y la extremo derecho Thórey Anna Ásgeirsdóttir. Sin destacar tanto en la faceta goleadora como las anteriores, la central Sandra Erlingsdottir es otro factor a tener en cuenta dentro del equipo de Arnar Petursson.

España se ha enfrentado a Islandia en cuatro ocasiones en fases clasificatorias, con un balance de dos victorias en casa y dos derrotas, ambas en terreno islandés. En octubre de 2011, camino al europeo, se impuso la selección española 27-22, cayendo por 21-18 al devolver la visita en mayo de 2012. Después se vieron las caras en un clasificatorio mundialista con victoria de España por 35-26 y de Islandia en su casa por 32-31.