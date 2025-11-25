Las 18 'Guerreras' que lucharán por el Mundial de Alemania y Países Bajos, una a una

La selección española de balonmano ya está lista para afrontar el Mundial que se disputa en Alemania y Países Bajos del 26 de noviembre al 14 de diciembre. El seleccionador español, Ambros Martín, ya tiene a sus 18 'Guerreras' para intentar devolver a España al éxito internacional.

España ha quedado encuadrada en el grupo D, junto a Paraguay, Montenegro e Islas Feroe. El equipo español ha dejado una sensación agridulce en sus tres partidos de preparación a la cita mundialista en la Posten Cup, donde perdió en su debut ante Noruega (41-29), remontó ante Serbia (27-29) y volvió a cosechar una nueva derrota ante Hungría, otra de las favoritas (37-28).

Las 17 'Guerreras' RFEB

1.- Nicole Wiggins (Portera) Edad: 25 años Madrid (Super Amara Bera Bera) Nacida en Madrid, la portera se formó en el balonmano base del barrio de Villaverde, donde militó en el Club Base hasta que fichó por el Granollers, donde sus buenas actuaciones y gran proyección le sirvieron para recalar en el equipo francés OGC Nice, donde se ha confirmado como la gran portera que es. Esta temporada ha regresado a la Liga Guerreras Iberdorla tras fichar por el Super Amara Bera Bera. Es una de las apuestas del seleccionador Ambros Martín desde que llegó al banquillo de España. Wiggins llegó por sorpresa al Europeo de 2022 por las lesiones de sus compañeras en la meta y se confirmó como titularísima en los Juegos de París. RFEB

74.- Lucía Prades (Portera) Edad: 24 años (Super Amara Bera Bera) Es otra fija en la portería de España y comparte club con Nicole Wiggins en el Bera Bera. La de Castellón llegó al equipo de San Sebastián la campaña pasada, tras destacar en el Elda Prestigio. Prades hizo historia la pasada campaña en su primer año en el Bera Bera, donde lorgó el ‘triplete’ –Liga, Copa de la Reina y dos Supercopas Ibéricas-. Una gran trayectoria, a pesar de su juventud, que le ha valido la confianza del seleccionador español para que esté en la lista final para el Mundial. RFEBM

93.- Nicole Morales (Portera) Edad 27 años (Atticgo Club Balonmano Elche) La portera hispano-boliviana ha sido llamada a última hora por Ambros Martín para completar el trío de guardametas. Una jugadora con mucha experiencia que basa su potencial bajo los palos en su gran intuición. La pasa temporada hizo una parada decisiva para metar a su club en el final de la Liga. Morales es conocida por aparecer en los momentos más necesarios, es de ese tipo de porteras que gana partidos, con un gran porcentaje de paradas, lo que la convierte en un talismán para las 'Guerreras' para los partidos que estén apretados y momentos de mucha presión. RFEB

67.- Elba Álvarez (Central) Edad: 24 años (Super Amara Bera Bera) La prometedora central viguesa del Super Amara Bera Bera ha consolidado su posición en la élite del balonmano nacional e internacional. Tras su fichaje por el club donostiarra en 2024, procedente del Caja Rural Aula Valladolid, ha sido una pieza clave en los títulos recientes del equipo. Su talento y crecimiento la han llevado a la selección española, con la que ya se proclamó campeona mundial universitaria y ha sido convocada para el Mundial de 2025, donde cuenta con la confianza de Ambros Martín. RFEB

34.- Alicia Fernéndez (Central) Edad: 32 años (KGHM Zaglebie Lubin) La veterana jugadora es una de las piezas imprescindibles de la selección española y de su club, el KGHM Zaglebie Lubin, donde destaca por su visión de juego y su velocidad. Además, es una de las líderes de este combinado español. Ambros Martín sabe que Alicia Fernández es el ‘cerebro’ de este equipo y la base sobre la que se sustenta el equilibrio de la ‘Guerreras’. Su experiencia y saber hacer serán claves en el Mundial que Alemania y Países Bajos. RFEB

23.- Paula Arcos (Lateral Derecho) Edad: 23 años (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud) Otra de las jóvenes promesas del balonmano español que ya se ha consolidado en la élite. A pesar de su corta edad, se ha convertido en una trotamundos del balonmano. Internacional con España desde que fue seleccionada por Carlos Vives en 2020 para disputar los Juegos de Tokio, con tan solo 19 años, done las ‘Guerreras’ pasaron con más pena que gloria. Se caracteriza por ser una luchadora incansable y muy versátil, pudiendo hacer las veces de central cuanto el equipo lo requiera. RFEB

73.- Maddi Bengoetxea (Lateral Derecho) Edad: 25 años (Elda Prestigio) La jugadora del Elda Prestigio es otra de las imprescindibles del seleccionador español, como ya se vio en los dos partidos de preparación al Mundial, donde destacó en la victoria ante Serbia y fue clave ante Hungría, a pesar de la derrota sufrida. Bengoetxea se caracterizada por su continuo crecimiento y versatilidad en la cancha. Destaca por su capacidad goleadora y su habilidad para integrarse rápidamente a diferentes sistemas de juego, lo que le ha permitido asumir roles importantes tanto en sus clubes anteriores como en su actual equipo, el Elda Prestigio, y en la selección nacional. RFEB

19.- Ester Somaza (Lateral Izquierdo) Edad: 21 años (Super Amara Bera Bera) A sus 21 año, es una de las jóvenes promesas del balonmano español. La lateral izquierda ha recalado esta temporada en el poderoso Bera Bera, procedente del Granollers. Debutó con las ‘Guerreras’ con tan solo 19 años, en el anterior Mundial y anotó su primer tanto. Su carrera en la selección nacional se forjó en las categorías inferiores. Destaca por su gran capacidad para hacer goles y su velocidad. RFEB

27.- Danila So Delgado (Lateral Izquierdo) Edad: 24 años (CS Gloria 2018 Bistrita) La jugadora lisboeta, nacionalizada española, es un valor seguro del combinado que dirige Ambros Martín. A sus 24 años está consolidada tanto en la selección española como en su club. Actualmente está a los servicios del Bistrita rumano, donde se ha convertido en la segunda máxima anotadora del país. Pero ante de recalar allí, destacó como una pieza fundamental hace dos años con el BM Elche, donde fue clave en la consecución de la EHF European Cup con sus 64 goles. Danila destaca por su velocidad, facilidad para encontrar el gol y por ser una líder en el campo. RFEB

70.- Carmen Arroyo (Lateral Izquierdo) Edad: 21 años (Super Amara Bera Bera) La joven manchega es otra de esas jugadoras que ya se ha ganado por derecho propio ser el presente y el futuro de las ‘Guerreras’ a pesar de su juventud. Es la tercera lateral izquierda convocada por Ambros para el Mundial de Alemania y Países Bajos. Arroyo recaló en el Bera Bera hace un par de temporadas, como una apuesta del club vasco por su proyección de futuro. La lateral destaca por su versatilidad, velocidad y carismas dentro de la pista. RFEB

65.- Anne Erauskin (Extremo Derecho) Edad: 27 años (Super Amara Bera Bera) La jugadora vasca es uno de los referentes del equipo español y a sus 27 años puede presumir de ser una joven veterana con muchos éxitos a su espalda, tanto a nivel colectivo como individual. Con su club, el Bera Bera, cosecha dos ligas Guerreras Iberdrola, tres Copas de la Reina, tres Supercioas Ibéricas y una Supercopa de España, casi nada. También ha sido reconocida como la mejor en su posición en la liga hace un par de campañas, además de haber superado los 400 goles en la competición. Su versatilidad dentro del campo la convierte en una de las apuestas de éxito del seleccionador nacional. Tiene una gran capacidad goleadora que combina con saber leer cada momento del partido y ayudar en las tareas defensivas. RFEB

18.- Maitane Etxeberria (Extremo Derecho) Edad: 28 años (Super Amara Bera Bera) Otra jugadora que procede del Bera Bera, club base de la selección española. Etxeberria es otra de las veteranas del equipo y es toda una institución tanto con las ‘Guerreras’ como en su club, donde debutó con tan solo 16 años. Con España lleva desde 2017 y sabe lo que es colgarse una medalla internacional, lo hizo en el Mundial de Japón en 2019, cuando se colgó la plata. La vasca sobresale dentro de la pista por una gran fortaleza defensiova que combina a la perfección con su facilidad para encontrar con acierto la meta rival. RFEB

76.- Lisa Oppedal (Extremo Izquierdo) Edad: 21 años (AtticGo Elche) Otra de las promesas de presente el balonmano nacional. La extremo del Elche ha sido una pieza clave en las categorías inferiores de la selección española. Oppedal destaca por su capacidad de aprendizaje y por saber adaptarse rápido a los partidos. Tiene una gran capacidad para finalizar gracias a su agilidad y velocidad. RFEB

17.- Jennifer Gutiérrez (Extremo Izquierdo) Edad: 30 años (CS Gloria 2018 Bistrita) La hispanosuiza es otro de los pilares de veteranía de este equipo. Estuvo en el subcampeonato Mundial que las ‘Guerreras’ lograron en 2019 y es desde hace años uno de los pilares de la selección. Su inteligencia dentro del campo, unida a su talento y desborde, la convierten en un dolor de cabeza para las defensas rivales. La polivalencia es otro de sus fuertes, siendo capaz de desarrollar su juego en otras posiciones. RFEB

14.- Ona Vegué (Extremo Izquierdo) Edad: 27 años (HSG Blomberg-Lippe) La catalana es otra de las jugadoras con más experiencia en la selección española y uno de los referentes del equipo. Actualmente milita en la liga alemana, en las filas del HSG Blomberg-Lippe. Vegué es una especialista en los lanzamientos de penalti y tiene un olfato de gol sobrenatural, gracias a su amplitud en el registro de lanzamientos. Unas cualidades que la llavaron a ser la máxima goleadora de la Liga Iberdrola en 2022, con el Granollers. La pasada campaña fue la que más goles anotó con su actual club. RFEB

68.- Lyndie Tchaptchet (Pivote) Edad: 20 años (Super Amara Bera Bera) La pequeña de las hermanas Tchaptchet es, a pesar de su corta edad, una de las mejores pivotes de Europa. Con solo 20 años, ya ha sido galardonada como la mejor pivote DHF en las últimas tres campañas, también logró el de mejor defensora el pasado curso y fue designada mejor promesa en 2023. Su gran fortaleza física, su solidez defensiva y su potencia en el lanzamiento la convierten en una jugadora temible para los equipos reivales y en una de las mejores armas del combinado que dirige Ambros Martín. RFEB

33.- Kaba Gassama (Pivote) Edad: 28 años (CS Gloria 2018 Bistrita) Es otra que, a pesar de su edad, es de las veteranas de la ‘Guerreras’. Con una larga y exitosa trayectoria puede presumir de haber levantado títuloscomo el EHF European League, la Supercopa de Alemania o la Copa de Alemania. Su poderío físico la convierten en una de las mejores en su posición, debido, en parte, a su gran capacidad para equilibrarse tanto en ataque como en defensa. RFEB