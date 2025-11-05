Lysa Tchaptchet, novedad en la prelista de las 'Guerreras' para el Mundial de balonmano

Lysa Tchaptchet es la gran novedad de la prelista de 18 jugadoras del seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, para la disputa del Mundial que se celebrará en Alemania y los Países Bajos del 26 de noviembre al 7 de diciembre.

Según informó la RFEBM, el técnico canario reducirá esta convocatoria a 16 o 17 componentes después de jugar la Posten Cup, un torneo preparatorio para el Campeonato del Mundo que se jugará en Noruega entre el 20 y el 23 de noviembre.

La lista facilitada por Martín mantiene el bloque de la anterior para la disputa de los dos primeros partidos de clasificación para el Europeo de 2026 ante Grecia e Israel, con la novedad de la pivote Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).