Flick, sobre las elecciones en el Barcelona: "No creo que vaya a afectar al equipo"

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, ha opinado que es "una buena noticia" que las elecciones a la presidencia de la entidad, que se celebrarán el 15 de marzo, sean "cuanto antes", y ha valorado que no cree que esto "vaya a afectar al equipo".

"No es cosa mía, pero ya lo sabía, el presidente había hablado conmigo. Está bien que sean cuanto antes, es una buena noticia, pero no creo que vaya a afectar al equipo. Somos profesionales. Tenemos que jugar al fútbol y tener éxito, eso es lo que queremos todos. Nos vamos a centrar en lo nuestro, jugar siempre al máximo", ha afirmado.