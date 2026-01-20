Hora y dónde ver gratis en TV el FC Barcelona - Athletic Club, semifinales de la Supercopa de España femenina

El FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao son los protagonistas de la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se disputa entre el martes 20 y el sábado 24 de enero en Castellón. La primera la disputan este martes el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Este año ha dado la casualidad que tanto los participantes como el sorteo han coincidido al cien por cien con el torneo masculino, que se disputó hace unos días en Arabia Saudí. Aunque las jugadoras se negaron, a través de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), a disputar este torneo en un país que discrimina a la mujer. Así que ellas jugarán en Castellón. Es una oportunidad de revancha para las leonas, merengues e indias, pero las culés son aún más favoritas en un campeonato que han ganado en cinco de las seis ocasiones que se ha disputado.

El FC Barcelona, rival a batir El torneo lo disputa el FC Barcelona como campeón de Liga y, también, de Copa; el Atlético de Madrid, subcampeón de Copa de la Reina; el Real Madrid, subcampeón de Liga y el Athletic Club, que entra como el cuarto de Liga, porque el tercero fue el Atleti. El FC Barcelona ha ganado el torneo en cinco de las seis ocasiones que se ha disputado y lo ha hecho con una goleada tras otra. La menor fue por 3-0 a la Real Sociedad en la temporada 2022-23, pero también la mayor por 10-1 en la 19-20. El Atlético de Madrid cayó por 7-0 en la 21-22, el Levante por el mismo resultado dos años después y la pasada temporada fue el Real Madrid el que sufrió una 'manita': 5-0. En total, cinco finales, cinco victorias, 32 goles a favor y solo uno en contra. Una auténtica barbaridad. El Barça, además, ha vencido ampliamente a todos sus rivales en Liga este año: 5-0 al Atlético de Madrid, 4-0 al Real Madrid y 1-8 a su rival en la semifinal, el Athletic Club. Las leonas cayeron también contra el Real Madrid por 1-4 y empataron 1-1 en casa con el Atleti.

Convocatorias y jugadoras destacadas La gran ausente de la convocatoria del Barça es Aitana Bonmatí, pero aun así es difícil destacar solo algunas jugadoras del equipo. Desde Cata Coll en la portería hasta las máximas goleadoras, la polaca Ewa Pajor, con 15, y Claudia Pina, con 14. Pero la lista es interminable: Mapi León, Vicky López, Alexia Putellas, Caroline Graham Jensen, Patri Guijarro, Irene Paredes, Ona Batlle... Es una constelación de estrellas que dirige de forma magistral Pere Romeu desde 2024, cuando pasó de ser asistente de Jonatan Giráldez a primer técnico. ““ También el Athletic Club llega con una baja sensible, la portera titular e internacional con España, Adriana Nanclares, que sufrió un fuerte golpe en el partido frente al Real Madrid. Otra internacional en la convocatoria es Maite Zubieta, que lleva el peso del juego de las leonas. Este año, las mejores goleadoras en Liga son Ane Azcona, con cuatro tantos, y Daniela Agote, con tres. ““