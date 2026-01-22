El FC Barcelona convoca elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo

La junta directiva del FC Barcelona ha convocado elecciones a la presidencia del club para el próximo 15 de marzo de 2026, coincidiendo con el partido de la jornada 28 de LaLiga donde el club azulgrana se enfrenta al Sevilla FC en el Camp Nou.

"En reunión de la Junta Directiva del FC Barcelona, hemos acordado que el próximo 15 de marzo celebraremos elecciones a la presidencia del FC Barcelona", ha explicado Laporta en declaraciones a los medios del club.

El máximo dirigente blaugrana ha justificado la elección de la fecha al considerar que es la más adecuada para el día a día de la entidad. "Hemos elegido esta fecha porque pensamos que para el funcionamiento ordinario del club, sobre todo a nivel institucional y también, por supuesto, a nivel deportivo, es la fecha más apropiada", ha señalado.

Laporta se ha mostrado convencido de que el proceso electoral se desarrollará con normalidad y con una alta implicación de los socios. "Estamos convencidos de que serán unas elecciones modélicas, con una gran participación y una fiesta del barcelonismo", ha concluido.

Según el artículo 43.1 de los estatutos del FC Barcelona, las elecciones a la presidencia "deberán celebrarse entre el 15 de marzo y el 15 de junio inmediatamente anteriores a la finalización del mandato" procurando que coincidan con un "día de partido oficial del primer equipo en el estadio Camp Nou".

Comienza ahora el protocolo estipulado en los mismos estatutos del club que activa la constitución de la Mesa Electoral, el censo electoral y la presentación de las diferentes candidaturas de acuerdo a los criterios establecidos y los plazos de la campaña electoral donde las candidaturas presentes sus respectivos programas.