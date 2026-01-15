Racing vs Barcelona: el líder de Segunda aspira a dar la sorpresa ante el 'Supercampeón'

El FC Barcelona quiere seguir con su buena racha, tras conquistar el pasado domingo la Supercopa de España en la final ganada al Real Madrid, en la Copa del Rey, donde visita Santander para enfrentarse al Racing, el líder de Segunda y verdugo del Villarreal en la anterior eliminatoria. Será un duelo entre los dos equipos que están al frente de la Primera División y de la categoría de plata del fútbol español, respectivamente.

Los azulgrana llegan con la moral por las nubes, envueltos en el traje de 'Supercampeones' y con un Raphinha que ha vuelto a todo su esplendor después de la lesión que sufrió a inicios de temporada y que le dejó fuera temporalmente después de la gran temporada realizada la pasada campaña. El brasileño se erigió como el gran protagonista del clásico del domingo con sus dos goles decisivos en la victoria final (3-2).

El Racing ha confirmado que hará el pasillo al FC Barcelona por su reciente título en la Supercopa de España. El Real Madrid, a diferencias de otras ocasiones, se negó a hacer dicho honor al campeón sobre el césped de la ciudad saudí de Yeda.

El Barça pone la velocidad de crucero Hansi Flick ha vuelto a dar con la tecla para poner la velocidad de crucero en la etapa clave de la temporada y su equipo se parece cada vez más al que deslumbró la temporada pasada, ganando Supercopa, Copa y Liga, además de quedarse a las puertas de la final de la Champions. Atrás ha dejado el alemán ese comienzo irregular, en parte, por culpa de las múltiples lesiones. Ahora, con sus hombres clave cada vez más en forma, el mejor ejemplo fue la gran actuación de Raphinha ante el Madrid, el siguiente objetivo será meterse en los cuartos de final de la Copa del Rey, aunque no debe fiarse, ya que enfrente estará un Racing que está haciendo las cosas muy bien esta temporada. Hansi Flick "le desea lo mejor" a Xabi Alonso tras ser destituido y apuntilla: "Esto es fútbol" La racha de los culés es apabullante, no pierden en competiciones caseras -Liga, Copa y Supercopa- desde el 26 de octubre, cuando cayeron, precisamente, por 2-1 ante el Real Madrid en el primer clásico (y penúltimo) de Xabi Alonso como entrenador 'blanco'. Traducido a números, se convierte en nueve victorias seguidas en Liga, una en Copa y dos en la Supercopa, lo que lleva el balance a 12 victorias seguidas desde que perdió ante el eterno rival. Además, los hombres de Hansi Flick no conocen la derrota desde el pasado mes de noviembre, cuando perdieron estrepitosamente ante el Chelsea (3-0) en Londres, en un partido donde los ingleses se mostraron muy superiores a los azulgrana. De hecho, Europa es la asignatura que más le está costando al Barça esta campaña. Hasta la fecha, cosechan dos victorias, un empate y dos derrotas, a falta de dos jornadas para concluir la fase de liga de la competición.

Flick no puede especular Con un día de descanso más que el Real Madrid, el Barça afronta el partido de Copa sin margen de error, ya que un descuido les dejaría fuera de la Copa, por lo que Hansi Flick tiene poco margen para dar descanso a hombres importantes si no quiere ver peligrar su continuidad en el torneo del K.O. La gran novedad de los culés será Joao Cancelo, que el martes fue presentado como nuevo jugador del Barcelona. El zaguero portugués, jugará a préstamo en el club azulgrana hasta final de la presente temporada. El Barça hace oficial el regreso de Joao Cancelo como cedido En su presentación, Cancelo dijo que, pese a que en el primer tramo de temporada solo jugó seis partidos con el Al-Hilal saudí, se encuentra bien físicamente para empezar a tener minutos en el equipo azulgrana y el propio Flick no lo descartó en la rueda de prensa previa al duelo. Para enfrentarse al Racing, el conjunto azulgrana contará con las bajas del central Andreas Christensen y el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', ambos lesionados, mientras que el mediocentro neerlandés Frenkie de Jong se perderá el encuentro por sanción.