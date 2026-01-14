Hansi Flick "le desea lo mejor" a Xabi Alonso tras ser destituido y apuntilla: "Esto es fútbol"
- El alemán también ha asegurado que el ya extécnico del Real Madrid es un "fantástico entrenador"
- Octavos de Copa: Racing - Barcelona, en vivo, jueves a las 21:00h. en RTVE.es
El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha valorado la destitución reciente de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa de España el pasado domingo ante su equipo en Arabia Saudí con un simple, pero directo "esto es fútbol", además de desearle "lo mejor" porque "es un entrenador fantástico".
"Esto es fútbol. No es un tema que me preocupe. Tengo muy buena relación con Xabi, nos conocíamos y es un entrenador fantástico, y le deseo lo mejor. Tenemos que seguir adelante y pensar en qué y cómo mejorar. Es un entrenador fantástico y seguro que tiene un gran futuro", ha asegurado el míster alemán en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Racing de Santander.
"Hablamos de fútbol y no podemos cambiar estas situaciones. El club y el equipo deben confiar en ti, no quiero hablar más del Real Madrid. El trabajo del entrenador es muy difícil, asumimos muchas responsabilidades, pero es parte de nuestro trabajo", ha proseguido Flick al volver a ser cuestionado por el inesperado despido del tolosarra el pasado lunes.
La convulsa situación que atraviesa el eterno rival contrasta con el buen momento que se vive en Barcelona, que ya puede presumir de tener su primer título del año, el cuarto desde que el alemán llegó al vestuario.
"A veces hay que disfrutar de las situaciones porque todo puede cambiar muy rápido. Conocemos nuestra responsabilidad y trabajamos duro; hemos ganado el primer título del año, pero es ha sido complicado. El Racing nos querrá ganar y lo hizo muy bien contra el Villarreal, que es tercero. Hay que jugar a nuestro mejor nivel", ha recordado Flick, que avisa sobre la dificultad del rival al que se enfrentan en los octavos de la Copa del Rey este jueves.
Alaba la figura de Joan García
El entrenador no ha querido dar muchas pistas sobre el 'once' que sacará en el Sardinero y cuestionado sobre quién ocupará la portería, si Ter Stegen o Szczesny, ha sorprendido con su respuesta: "Creo que jugará Joan, pero ya veremos mañana".
Habitualmente, el portero suplente suele ser el que acumule minutos en la Copa y en el debut en el torneo esta temporada de los culés, Flick eligió por sorpresa a Ter Stegen en el partido ante el Guadalajara. Ahora, insinúa que será Joan García el que podría disputar los octavos ante el Racing, aunque también podría ser un órdago para no dar ni una sola pista sobre su alineación.
Sea como fuere, el portero fichado este verano procedente del Espanyol se ha convertido en uno de sus intocables y en dueño de la portería azulgrana por méritos propios.
"Con Joan García estoy muy contento, está para parar lo que le llegue. Fue una final muy buena, jugamos un buen partido y vimos la calidad del Real Madrid, y con uno menos, no fue fácil. Nos alegra que no marcaran el tercer gol, tenemos un muy buen portero que nos salvó en varias ocasiones, también en la final", ha valorado el míster.
"Estoy muy contento con lo que vi en Arabia. El equipo está conectado, y el ambiente del vestuario es muy bueno. Pero hay que seguir trabajando", ha proseguido.
Cuestionado por la nueva incorporación de Joao Cancelo, que regresa al Barcelona en calidad de cedido lo que resta de temporada, tampoco ha querido desvelar si estará desde el inicio ante le Racing, pero sí que entrará en la convocatoria a pesar de los pocos partidos que ha disputado desde que se marchó a jugar a Arabia y que está en condiciones físicas para poder jugar.