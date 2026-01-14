Hansi Flick "le desea lo mejor" a Xabi Alonso tras ser destituido y apuntilla: "Esto es fútbol"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha valorado la destitución reciente de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras perder la final de la Supercopa de España el pasado domingo ante su equipo en Arabia Saudí con un simple, pero directo "esto es fútbol", además de desearle "lo mejor" porque "es un entrenador fantástico".

"Esto es fútbol. No es un tema que me preocupe. Tengo muy buena relación con Xabi, nos conocíamos y es un entrenador fantástico, y le deseo lo mejor. Tenemos que seguir adelante y pensar en qué y cómo mejorar. Es un entrenador fantástico y seguro que tiene un gran futuro", ha asegurado el míster alemán en la rueda de prensa previa al partido de Copa ante el Racing de Santander.

"Hablamos de fútbol y no podemos cambiar estas situaciones. El club y el equipo deben confiar en ti, no quiero hablar más del Real Madrid. El trabajo del entrenador es muy difícil, asumimos muchas responsabilidades, pero es parte de nuestro trabajo", ha proseguido Flick al volver a ser cuestionado por el inesperado despido del tolosarra el pasado lunes.

La convulsa situación que atraviesa el eterno rival contrasta con el buen momento que se vive en Barcelona, que ya puede presumir de tener su primer título del año, el cuarto desde que el alemán llegó al vestuario.

"A veces hay que disfrutar de las situaciones porque todo puede cambiar muy rápido. Conocemos nuestra responsabilidad y trabajamos duro; hemos ganado el primer título del año, pero es ha sido complicado. El Racing nos querrá ganar y lo hizo muy bien contra el Villarreal, que es tercero. Hay que jugar a nuestro mejor nivel", ha recordado Flick, que avisa sobre la dificultad del rival al que se enfrentan en los octavos de la Copa del Rey este jueves.