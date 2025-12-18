París FC y Manchester United, rivales de Real Madrid y Atlético en los 'playoffs' de la Champions femenina
- Las madridistas, en caso de superar su eliminatoria, se verían las caras con el Barça en cuartos
- Las rojiblancas tendrían como rival al Bayern Múnich si logran eliminar al United
El sorteo de los 'playoffs' de la Champions League femenina, que se ha celebrado este jueves en Nyon (Suiza) no ha sido muy favorable a los intereses de los equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Con el Barcelona ya clasificado para cuartos de final, los otros dos representantes tendrán que medirse al París FC y al Manchester United, respectivamente.
Además, a las merengues las espera, en caso de superar su eliminatoria, todo un clásico contra el Barça en cuartos de final. Las colchoneras jugarían, en su caso, contra el Bayern.
La eliminatoria se disputará los días 11/12 y 18/19 de febrero y los ganadores se unirán en cuartos de final a Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich, los cuatro primeros clasificados de la fase de liga.
El Madrid, séptimo clasificado de dicha fase con tres victorias, dos empates y una derrota, tendrá el factor campo a favor en el partido de vuelta y el Atlético, undécimo tras ganar dos encuentros, igualar uno y caer en tres, jugará la ida en casa.
El conjunto blanco, que aún no ha logrado ganar al cuadro parisino en los diversos enfrentamientos estos últimos años, empató con el París en la tercera jornada (1-1), partido que equilibró en la prolongación con una diana de la escocesa Caroline Weir.
Mientras tanto, el Atlético también se vio con el United en la segunda jornada en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, partido en el que el cuadro inglés venció por 0-1 con una diana de la sueca Fridolina Rolfo.
Posible clásico en cuartos con el factor campo para el Barça
El sorteo deparó que el ganador de la eliminatoria entre el París y el Real Madrid se enfrente al Barcelona, primero de la fase de liga, en los cuartos de final, por lo que podría darse otro clásico continental. El cuadro azulgrana jugará la vuelta como local.
Asimismo, por la misma mitad del cuadro, si el Atlético elimina al United se enfrentaría al Bayern Múnich, con el que el cuadro rojiblanco empató a dos en la quinta jornada con un gol al final de la internacional española Fiamma Benítez.
El Arsenal, vigente campeón de la Liga de Campeones tras ganar en la final de Lisboa al Barcelona, se enfrentará al Leuven belga y de ganar se encontrará con el Chelsea, vigente campeón de la Liga inglesa, en un gran derbi londinense.
El Olympique Lyon, club más laureado del torneo y que concluyó en la segunda posición en la liguilla, se enfrentará en cuartos al ganador del duelo Wolfsburgo-Juventus.