París FC y Manchester United, rivales de Real Madrid y Atlético en los 'playoffs' de la Champions femenina

El sorteo de los 'playoffs' de la Champions League femenina, que se ha celebrado este jueves en Nyon (Suiza) no ha sido muy favorable a los intereses de los equipos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Con el Barcelona ya clasificado para cuartos de final, los otros dos representantes tendrán que medirse al París FC y al Manchester United, respectivamente.

Además, a las merengues las espera, en caso de superar su eliminatoria, todo un clásico contra el Barça en cuartos de final. Las colchoneras jugarían, en su caso, contra el Bayern.

La eliminatoria se disputará los días 11/12 y 18/19 de febrero y los ganadores se unirán en cuartos de final a Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich, los cuatro primeros clasificados de la fase de liga.

El Madrid, séptimo clasificado de dicha fase con tres victorias, dos empates y una derrota, tendrá el factor campo a favor en el partido de vuelta y el Atlético, undécimo tras ganar dos encuentros, igualar uno y caer en tres, jugará la ida en casa.

El conjunto blanco, que aún no ha logrado ganar al cuadro parisino en los diversos enfrentamientos estos últimos años, empató con el París en la tercera jornada (1-1), partido que equilibró en la prolongación con una diana de la escocesa Caroline Weir.

Mientras tanto, el Atlético también se vio con el United en la segunda jornada en el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, partido en el que el cuadro inglés venció por 0-1 con una diana de la sueca Fridolina Rolfo.