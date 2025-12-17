El Barça sella su pase a cuartos de la Champions femenina mientras Real Madrid y Atlético disputarán el playoff
- Las azulgranas vencen al París FC (0-2), el Madrid empata ante el Twente (1-1) y las colchoneras caen en Lyon (4-0)
- Real Madrid y Atlético conocerán a sus rivales en el sorteo que se celebra este jueves 18 de diciembre en Nyon
FC Barcelona, Real Madrid CF y Atlético han superado la primera fase de la Champions League femenina, con la clasificación matemática para cuartos de final de las azulgranas, y el pase de los equipos madrileños para la eliminatoria del playoff que disputarán los clasificados entre el quinto y el duodécimo puesto en febrero y marzo, y cuyo sorteo se celebra este jueves 18 de diciembre en Nyon.
El Barça cumplió los pronósticos y acabó líder la primera fase tras una victoria a domicilio ante el París FC (0-2), mientras el Real Madrid firmó un empate sobre la bocina con un gol de Dabritz en su visita al Twente neerlandés (1-1), y el Atlético cayó goleado ante el Olympique de Lyonnes (4-0), en un partido donde las colchoneras jugaron con 10 tras la expulsión de Luany pasada la primera media hora de partido.
Con el formato que se ha estrenado esta temporada, FC Barcelona y Oympique de Lyonnes lideran la tabla con 16 puntos (5 victorias y 1 empate), seguidos de Chelsea (14 puntos) y Bayern de Múnich (13 puntos) y se clasifican directamente para cuartos de final.
Por su parte, Arsenal (5º), Manchester United (6º), Juventus (7º) y Real Madrid (8º) se aseguran jugar el partido de vuelta del playoff en casa ante Wolfsburgo, París FC, Atlético y Leuven, clasificados del noveno al duodécimo puesto, respectivamente.
Finalmente, Twente, Valerenga, Roma, Benfica, París SG y ST Polten han quedado eliminados tras no clasificarse entre los doce primeros.
El Barça, líder de la primera fase
El FC Barcelona ha vencido al París FC (0-2) en la sexta jornada de la Champions femenina con los tantos de Vicky López y Graham Hansen que certifican su liderato en una primera fase que solo han cedido un empate ante el Chelsea inglés.
Por su parte, el Real Madrid, que afrontaba la jornada con la posibilidad de meterse en el Top-4, tan solo pudo rescatar un empate ante el Twente neeerlandeés (1-1) con un gol de Sara Dabritz en el minuto 95.
Peor le fueron las cosas al Atlético de Madrid en su visita al Olympique Lyonnes, en un encuentro que se le torció al filo de la primera media hora con un gol en propia meta de Boe Risa y la posterior expulsión de Luany en la siguiente jugada, que lastró las opciones colchoneras.