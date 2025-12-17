El Barça sella su pase a cuartos de la Champions femenina mientras Real Madrid y Atlético disputarán el playoff

FC Barcelona, Real Madrid CF y Atlético han superado la primera fase de la Champions League femenina, con la clasificación matemática para cuartos de final de las azulgranas, y el pase de los equipos madrileños para la eliminatoria del playoff que disputarán los clasificados entre el quinto y el duodécimo puesto en febrero y marzo, y cuyo sorteo se celebra este jueves 18 de diciembre en Nyon.

El Barça cumplió los pronósticos y acabó líder la primera fase tras una victoria a domicilio ante el París FC (0-2), mientras el Real Madrid firmó un empate sobre la bocina con un gol de Dabritz en su visita al Twente neerlandés (1-1), y el Atlético cayó goleado ante el Olympique de Lyonnes (4-0), en un partido donde las colchoneras jugaron con 10 tras la expulsión de Luany pasada la primera media hora de partido.

Con el formato que se ha estrenado esta temporada, FC Barcelona y Oympique de Lyonnes lideran la tabla con 16 puntos (5 victorias y 1 empate), seguidos de Chelsea (14 puntos) y Bayern de Múnich (13 puntos) y se clasifican directamente para cuartos de final.

Por su parte, Arsenal (5º), Manchester United (6º), Juventus (7º) y Real Madrid (8º) se aseguran jugar el partido de vuelta del playoff en casa ante Wolfsburgo, París FC, Atlético y Leuven, clasificados del noveno al duodécimo puesto, respectivamente.

Finalmente, Twente, Valerenga, Roma, Benfica, París SG y ST Polten han quedado eliminados tras no clasificarse entre los doce primeros.