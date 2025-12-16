Última jornada de la fase liga de la Champions femenina: distintos objetivos de Barça, Madrid y Atlético

Esta temporada 2025-2026 es la primera en la que la Champions League femenina ha seguido el modelo de una primera fase sin dividir en diferentes grupos. Como ocurre en la masculina desde un año antes, sin jugar todos contra todos ha habido una única clasificación con todos los equipos que han tenido diferentes rivales según en cuál de los tres bombos de seis bombos se encontraban en el sorteo inicial. De esos 18 equipos en total, los cuatro primeros pasarán directamente a la ronda de cuartos de final, otros ocho jugarán una elimnatoria o play-off previo y los últimos seis quedarán eliminados.

Barça, Atlético y OL Lyonnes: triángulo de intereses cruzados

Con ese formato, este miércoles llega la sexta y última jornada con horario unificado a partir de las 21h y diferentes objetivos en juego, empezando por los de los clubes españoles en liza. Con cuatro victorias y un empate el Barça es líder e invicto.

A pesar de todas las bajas con las que cuenta, entre las que destaca la de la nuevamente ganadora del premio The Best, Aitana Bonmatí, el equipo 'culer' sigue rindiendo a un gran nivel, como demostró en el triunfo del pasado sábado frente al FC Badalona Women por 1-5.

Esta victoria tuvo la buena noticia del regreso de Kika Nazareth tras perderse los partidos frente al Benfica y al Costa Adeje Tenerife. Por otro lado, Mapi León fue sustituida en la segunda parte por unas molestias en el tobillo izquierdo, pero ha entrado en la convocatoria para esta visita a Paris.

A falta de esta última jornada, las de Pere Romeu ocupan el primer lugar en esta Liga de Campeones con 13 puntos y un +15 de diferencia de goles. El OL Lyonnes también cuenta con la misma puntuación, pero con un +9 de diferencia de goles, por lo que un triunfo prácticamente asegura el liderato al equipo 'culer' en el estreno del formato de la Fase Liga.

El próximo rival de las francesas es el Atlético de Madrid, que con 7 puntos está virtualmente clasificado para el play-in previo a cuartos de final, del que solo le sacaría carambola: que el Valerenga noruego ganase a domicilio al Bayern, que se juega poder entrar en el 'Top 4', y lo hiciese enjugando una diferencia de 10 goles en el golaveraje general con el equipo que entrena Víctor Martín.

El técnico madrileño viene de hacer rotaciones en liga ante el Eibar para repartir los esfuerzos y tener la energía suficiente para detener al campeón francés. Así, Fiamma Benítez, Lauren Leal, Alexia Fernández, Andrea Medina y la portera Lola Gallardo fueron suplentes y todas ellas tienen muchos visos de volver al once en Champions.