Un gol de Fiamma en los minutos finales salva un punto para el Atlético ante el Bayern

El Atlético de Madrid ha empatado (2-2) este miércoles en casa frente al Bayern Múnich en la jornada cinco dentro de la liguilla de la Liga de Campeones Femenina, salvando las rojiblancas un punto para la tabla clasificatoria tras un partido irregular y que se había complicado por el doblete de Pernille Harder para las visitantes. Un gol en los instantes finales de Fiamma Benítez salvó un punto para las locales.

El Atleti se adelanta con un penalti transformado por Vilde Boe Risa En el Centro Deportivo de Alcalá de Henares, en el 12' crearon peligro las locales con un centro de Alexia Fernández desde la banda derecha y donde Glódís Viggósdóttir paseó su brazo en un salto junto a Luany. La árbitra fue avisada por el VAR, revisó la acción y sancionó esa mano dentro del área como penalti, que transformó Vilde Boe Risa. Luego tuvo Amaiur Sarriegi otra oportunidad, pero mandó arriba su disparo desde fuera del área. Reaccionó entonces el Bayern con una doble llegada, primero un centro-chut que despejó Lola Gallardo y después un derechazo de Klara Bühl a banda cambiada y que la portera local acompañó con la mirada mientras el balón se marchaba a saque de esquina. También se animó Linda Dallmann en busca del gol e igualmente sin suerte, como tampoco la halló Jovana Damnjanovic en el minuto 41 con una bonita volea lejana y que se estrelló en el larguero.