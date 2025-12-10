Alexia vuelve a liderar a un Barça intratable en la Champions

Ficha técnica: 3 - FC Barcelona: Coll; Aïcha (Torrejón, min. 63), Aleixandri (Ainhoa Gómez, min. 85), Mapi León, Esmee (Carla Julià, min. 75); Vicky López, Serrajordi (Schertenleib, min. 63), Putellas; Graham Hansen, Pajor (Fenger, min. 85) y Pina. 1 - Benfica: Pauels; Amado, Carole Costa, Ucheibe, Lund; Cameirao (Boeckmann, min. 79), Gasper (Martins, min. 68), Almeida (Pauleta, min. 59); Sousa Alves (Raysla, min. 68), Martín-Prieto (Engesvik, min. 79) y Davidson. Goles: 1-0, min. 29: Pajor. 1-1, min.46: Davidson. 2-1, min. 54: Uchiebe (p.p). 3-1, min. 58: Laia Aleixandri.

El FC Barcelona femenino continuará una jornada más como líder imbatido en la Champions League tras vencer al Benfica portugués en la sexta jornada. Bajo el liderazgo de Alexia Putellas —dos asistencias— las blaugranas se han impuesto con los goles de Ewa Pajor, Laia Aleixandri y el tanto en propia de Ucheibe: 3-1.

Y eso que Alexia tuvo que ver como la portera lusa le detuvo un penalti en la segunda mitad. No arrancó bien el conjunto local en el Johan Cruyff.

La portera del Benfica, la alemana Pauels, evitó hasta en dos ocasiones un temprano tanto del local, aunque este no tardó en caer por su propio peso a causa del dominio azulgrana en el minuto 29.

Una mala salida de balón del cuadro visitante y una acertada presión del local hicieron llegar el esférico a Alexia, quién asistió para que Pajor, la máxima goleadora azulgrana, definiera como suele hacerlo. Antes del descanso, Graham Hansen estrelló nuevamente el balón en la cruceta, en un periodo en el que el Barça mereció algo más que el 1-0.

Sin embargo, al cuadro de Baptista le valió una desconexión del cuadro de Pere Romeu para meterse en el partido. Las portuguesas, que necesitaban los tres puntos para seguir vivas en Europa, aprovecharon la falta de ritmo del inicio del segundo tiempo para, en una jugada aislada en el min.46, poner el empate.

Fue un centro lateral de Gasper que encontró -tras una mala peinada de Mapi León- a la eléctrica Davidson, y ésta no perdonó. Tras el 1-1, las lisboetas tuvieron un par de acciones incluso para adelantarse en el marcador, pero no acertaron y toda la mala suerte que las de Pere Romeu tuvieron en el primer tiempo, la cambiaron después.