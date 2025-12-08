Simeone, sobre el estilo distinto del PSV: "Los polos tienen que existir, si no todos viviríamos en el mismo lugar"
- El entrenador del Atlético de Madrid sostiene que la “contundencia” es clave para encarrilar un partido fuera de casa
- PSV - Atlético de Madrid, este martes a partir de las 21h en RTVE.es
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha valorado que los últimos resultados del equipo fuera de casa “no han sido positivos” como habrían querido, aunque pone en valor el camino recorrido.
“Hicimos muchas cosas buenas en los partidos fuera de casa, digo yo que para estar donde hemos estado estos 14 años habremos ganado fuera de casa”, ha añadido.
Para Simeone “todo pasa por la contundencia” porque es lo que ayuda a “encarrilar” el partido, sobre todo fuera de casa.
Asimismo, ha sostenido que el equipo está haciendo “buenos partidos”, ya que contra el Betis marcaron “pronto” y en Getafe tuvieron ocasiones: “llegamos al minuto 80 apretados. Los equipos fuera de casa sufren".
Sobre el miedo a entrar a en mala racha y cómo pueden reaccionar los jugadores, quita hierro y defiende que los jugadores “están acostumbrados” y que lo importante es hacer “las cosas bien” aunque con ello “nadie te asegura que vayas a ganar”, sin embargo “haciéndolas mal casi seguro que no lo vas a hacer".
“En Barcelona y en Bilbao competimos bien. No ganamos y toca felicitar el rival que pudo ser mejor en algunos pasajes del partido. Ahora toca un rival que juega bien, con un entrenador que ha tenido siempre equipos muy ofensivos"
Se enfrentan a un rival “valiente” y “ofensivo”
El técnico rojiblanco, en la previa del partido de Champions contra el PSV en el Philips Stadion de Eindhoven (Países Bajos), ha expresado que se enfrentan a un rival “valiente” que “ya demostró de lo que es capaz, ante Nápoles y Liverpool” y que no pierde desde septiembre.
También ha valorado el papel de su entrenador, Peter Bosz, al que asegura conocer bien de otras etapas y que da a sus equipos "velocidad, posesión y mucho juego vertical".
Acto seguido, Simeone se ha referido así sobre los distintos estilos de juego entre el Atleti y el PSV: “los polos tienen que existir porque si no, todos viviríamos en el mismo lugar”.
El técnico rojiblanco además ha hablado de forma muy positiva el trabajo de Marc Pubilll, del que destaca la “ilusión” que tiene de ayudar al equipo desde la posición que le toque.
“Ya sea como central o como ‘stopper’. Respondió bien, con cosas por mejorar, pero son dos partidos en esa posición, con el segundo más difíciles.”, ha defendido.
Sobre Koke, quien hace una semana alcanzó 700 partidos jugados con el Atleti, también tiene buenas palabras. Simeone cree que el centrocampista “entiende cuando le toca jugar y en los momentos que no”.
“Es un jugador importantísimo para el equipo, siempre que entienda lo que debe darle al equipo, en el momento que corresponda”, ha remachado.