Simeone, sobre el estilo distinto del PSV: "Los polos tienen que existir, si no todos viviríamos en el mismo lugar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha valorado que los últimos resultados del equipo fuera de casa “no han sido positivos” como habrían querido, aunque pone en valor el camino recorrido.

“Hicimos muchas cosas buenas en los partidos fuera de casa, digo yo que para estar donde hemos estado estos 14 años habremos ganado fuera de casa”, ha añadido.

Para Simeone “todo pasa por la contundencia” porque es lo que ayuda a “encarrilar” el partido, sobre todo fuera de casa.

Asimismo, ha sostenido que el equipo está haciendo “buenos partidos”, ya que contra el Betis marcaron “pronto” y en Getafe tuvieron ocasiones: “llegamos al minuto 80 apretados. Los equipos fuera de casa sufren".

Sobre el miedo a entrar a en mala racha y cómo pueden reaccionar los jugadores, quita hierro y defiende que los jugadores “están acostumbrados” y que lo importante es hacer “las cosas bien” aunque con ello “nadie te asegura que vayas a ganar”, sin embargo “haciéndolas mal casi seguro que no lo vas a hacer".

“En Barcelona y en Bilbao competimos bien. No ganamos y toca felicitar el rival que pudo ser mejor en algunos pasajes del partido. Ahora toca un rival que juega bien, con un entrenador que ha tenido siempre equipos muy ofensivos"

