Sergio Busquets y Jordi Alba dicen adiós al fútbol con la vitrina repleta de trofeos

Sergio Ramos, Raúl Albiol, Javi Martínez, Juan Mata y Pedro Rodríguez se quedan como últimos supervivientes de una estirpe inolvidable. Con la retirada de Sergio Busquets y Jordi Alba se reduce aún más el ramillete de campeones del mundo en Sudáfrica 2020 que se mantienen en activo.

Después de proclamarse campeones de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, Busquets y Alba cuelgan las botas después de 20 y 18 increíbles años como profesionales, respectivamente.

El centrocampista de Badía —para muchos el mejor mediocentro de la historia— se va del fútbol sin hacer ruido, fiel a su estilo. De ser un desconocido al que Guardiola subió del Barça B en 2008 llegó a convertirse en el tercer jugador con más partidos de la historia del club culé (sólo por detrás de Xavi Hernández y de Leo Messi). En su palmarés brillan 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundial de Clubes. A estos galardones hay que sumar los sumados con la selección española (143 partidos disputados, ganando un Mundial y una Eurocopa) y con el Inter de Miami (Supporters' Shield, Leagues Cup y MLS).

Hijo del que fuera portero del FC Barcelona en el Barça de Cruyff, Sergio Busquets siempre se ganó la preferencia de los diferentes entrenadores que le han dirigido. De él dijo incluso Vicente del Bosque que sería el jugador en el que le gustaría reencarnarse. Lejos de basar su juego en el físico como han hecho tantos y tantos mediocentros, el de Badía sobresalió siempre por su calidad, conocimiento del juego y la sangre fría en los momentos más delicados. El centro del campo que formó junto a Xavi e Iniesta será difícil de superar.

“❤️ 𝗨𝗻 𝗺𝗶𝘁𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝘆𝗮 𝗲𝘀 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔.



🫶 @5sergiob se despide de la @SEFutbol tras ganarlo 𝗧𝗢𝗗𝗢.



🏆 Campeón del Mundial de 2010 y de la Eurocopa de 2012.



👕 𝟭𝟰𝟯 veces internacional.



🙏 ¡¡𝗚𝗥𝗔𝗖𝗜𝗔𝗦, 𝗕𝗨𝗦𝗜!!



🔗 https://t.co/L0JmE4cVBB pic.twitter.com/NJ4T1dcg8k“ — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) December 16, 2022

Cuelga las botas junto a dos amigos. Por un lado Leo Messi, el astro que le ha facilitado ganar tantos títulos y el que le llevó a Miami, y Jordi Alba. El argentino no tiene en mente por ahora dejar el fútbol, el lateral zurdo también lo deja.

Después de 18 años como profesional, el de L'Hospitalet dejará de recorrer la banda izquierda, donde ha sido uno de los mejores laterales de la historia del fútbol. Al igual que Busquets, los mayores éxitos de Alba llegaron defendiendo los colores del FC Barcelona gracias a su especial entendimiento con Leo Messi durante las ocho temporadas que ambos coincidieron en Can Barça.

Salido de la cantera culé, tuvo que foguearse en el Nàstic de Tarragona y romperla en el Valencia CF para volver a su casa en 2012. Ocupó el lateral zurdo como titular durante 11 temporadas. En ellas logró 5 Ligas, 5 Copas, 6 Supercopas de España, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Todo ello en 459 partidos, una cifra que lo sitúa como el noveno jugador con más partidos disputados en la historia del Barça.

A diferencia de su amigo 'Busi', no fue campeón del mundo en Sudáfrica. Sin embargo, defendió la Roja en 93 encuentros, en los que marcó 10 goles. Uno de los más recordados es el de la final de la Eurocopa 2012 frente a Italia (4-0), con el catalán anotando el segundo tanto.

El trofeo que sí levantó y que Busquets no tiene es la Liga de Naciones de 2023. En Estados Unidos ha levantado los mismos tres trofeos que su compañero y amigo, la Supporters' Shield, la Leagues Cup y la MLS.

Se van dos de los jugadores más talentosos de la historia del fútbol español. No se volverán a vestir de corto para competir, pero no se olvidarán jamás sus logros.