El Real Madrid confirma su crisis y vuelve a abrir LaLiga a cuatro equipos

El resultado del primer clásico de la temporada ya se ha evaporado para el Real Madrid, e incluso ya ve como su diferencia con el Barcelona es menor que la que había antes del partido que el conjunto blanco ganó al blaugrana por 2-1 el 26 de octubre. El empate ante el Elche se suma al cosechado en Vallecas ante el Rayo antes del parón para agrandar la mala racha de tres encuentros sin ganar que comenzó en Liverpool.

Esta liga no perdona 'crisis' y el Real Madrid ya ve como no solo el Barcelona, si no que Villarreal y Atlético también, se unen al tren por la liga, que ahora mismo tiene al primer y al cuarto clasificado separado tan solo por cuatro puntos.

El Atlético, una remontada en septiembre que le dio vida Especialmente llamativo es el caso del Atlético, que hace dos meses, cuando caía en el Metropolitano mediada la segunda parte ante el Rayo por 1-2, estaba a doce puntos del líder. Sin embargo, un doblete de Julián Álvarez aupó a los rojiblancos a la victoria y desde ahí solo han pinchado en Vigo ante el Celta, ganando por el camino al Real Madrid por un contundente 5-2. 'La Araña' desnivela un frenético derbi para el Atlético y frena la racha del Real Madrid con goleada Óscar López Canencia El Atlético se ha sobrepuesto a un mal inicio volviendo a sus básicos, creciendo desde la defensa y consiguiendo rentabilizar los goles que marca. En sus cinco últimos encuentros en LaLiga tan solo ha recibido un tanto ante el Levante, que acabó aún así en victoria colchonera por 3-1. La racha de Simeone sigue y, si los grandes se dejan puntos, está en posición para rebañar una nueva liga bajo Simeone. Ahora se sitúa con 28 puntos, por los 32 del Real Madrid.

El Villarreal, un seguro al que le falta dar el paso definitivo Poco se puede reprochar al rendimiento del submarino amarillo en esta Liga. Tercero con 29 puntos, a tres del Real Madrid, acumula cinco victorias consecutivas y Marcelino está consiguiendo usar a su amplia plantilla para conseguir ganar sus partidos. Sus únicas derrotas han llegado ante el Atlético y el Real Madrid, prueba de que si dan el paso adelante para competir a los tres principales aspirantes al título liguero, pueden soñar con seguir metidos en la pelea. Más aún si cabe que los dos empates que ha cedido ante el Real Betis y el Celta han sido con dos tantos más allá del minuto 93, por lo que (en un fútbol ficción), podría estar incluso por delante del Real Madrid en esta liga. Su punto fuerte es que cuándo no está Gerard, está Ayoze, Mikautadze u Oluwaseyi, autor del 2-1 ante el Real Mallorca que les mantiene a solo un partido del líder, por lo que pese a rotar en busca del pase a dieciseisavos de final en la Champions League, en liga sigue presentando equipos muy competitivos.

El Barcelona va de menos a más, aunque le pesan las bajas El mayor mérito del club dirigido por Flick es depender de sí mismos para el título pese a haber tenido de bajas a casi todos sus jugadores importantes. Pedri, Lamine Yamal, Raphinha o Lewandowski se han perdido varios partidos y aún así el Barcelona ha podido sacar partidos adelante. Con irrupciones como las de Ferrán, Fermín o Rashford, la derrota ante el Real Madrid, donde no contó con Raphinha, Olmo, Lewandowski o Joan García, parece haber sanado tras los cuatro puntos perdidos inmediatamente después por el Real Madrid ante el Rayo y el Elche. El Real Madrid se venga de los clásicos pasados y afianza su liderato ante el Barcelona (2-1) Óscar López Canencia Ahora mismo solo está un punto por detrás del Real Madrid, y con la vuelta al Camp Nou el equipo de Flick parece sumar puntos para hacer de su casa un fortín.