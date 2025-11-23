El Atlético tumba la resistencia azulona gracias a un gol en propia puerta

El Atlético de Madrid consiguió tres puntos de oro en el Coliseum tras tumbar la resistencia del Getafe (0-1). El conjunto colchonero sumó su quinta victoria consecutiva en la competición doméstica gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82 de partido.

Simeone acertó con los cambios en la segundo tiempo y Raspadori, una de las variantes, completó sus mejores minutos con la camiseta del Atlético de Madrid. El italiano fue clave en el triunfo rojiblanco poniendo el centro que terminó en el gol en propia meta del defensa del Getafe.

Sin noticias de Julián en el Coliseum El Atleti pudo recuperar para la cita a los tocados Julián Álvarez y Giménez, pero no pudo contar con dos de sus piezas clave, Giuliano y Oblak, que se perdieron el partido por lesión. Acostumbrados a que sea protagonista, el argentino pasó desapercibido en el Coliseum. A la 'Araña' le faltó uno de sus mejores socios, Giuliano, y Simeone apostó por adelantar la posición de Marcos Llorente y colocar a Nahuel Molina en el lateral derecho para paliar su ausencia. La disposición solo duró 13 minutos. Marcos Llorente sufrió unas molestias y tuvo que ser sustituido por Griezmann, a la postre protagonista del encuentro. El francés se mostró muy participativo durante todo el encuentro y tuvo opciones para marcar, pero no estuvo acertado. La mejor oportunidad de la primera parte (y casi la única) la tuvo Nico González, que se encontró con Soria en dos ocasiones. El meta sacó su remate de cabeza en primera instancia y también su disparo con la diestra en el rechace. El Getafe, fiel a su estilo, planteó un partido intenso y trabado, frustrando los intentos de los centrocampistas rojiblancos de crear juego por dentro. Sin embargo, apenas gozó de oportunidades de gol. El conjunto azulón no puso en dificultades a Musso, debutante esta temporada en la meta rojiblanca en partido oficial.

El Atleti acelera tras los cambios y encuentra el gol en un golpe de suerte Simeone tuvo que acudir al banquillo en busca de soluciones ante la falta de peligro de su equipo. El argentino prescindió de Julián y colocó en la delantera una dupla casi inédita: Sorloth y Raspadori. El conjunto rojiblanco mejoró con las variantes, Baena comenzó a adueñarse del partido y a David Soria se le empezó a acumular el trabajo. El centrocampista, que viene de ser protagonista con la selección en el último parón, cada vez tiene más importancia también en el esquema de su equipo. En pleno acelerón visitante, David Soria frustró un intento de Pablo Barrios y otro de Raspadori casi consecutivos antes de que cayese el tanto rojiblanco de la manera más inesperada. Otro balón exquisito de Baena, esta vez con el exterior, encontró a Raspadori en el segundo palo. El italiano puso el balón en el área pequeña en busca de Griezmann, pero Domingos Duarte, en su intención de despejar, se introdujo el balón en su propia portería en el minuto 82. El Getafe buscó el gol del empate en los minutos finales y estuvo a punto de encontrarlo en el descuento, pero el disparo de Arambarri se estrelló en el larguero. La victoria en el Coliseum supone tres puntos muy valiosos para el Atlético de Madrid en su persecución del liderato. El conjunto rojiblanco cerrará la jornada cuarto con 28 puntos. El Getafe, por su parte, dormirá séptimo con 17 puntos, a solo uno del RCD Espanyol.