El Barça celebra el regreso del fútbol al Camp Nou con una contundente victoria sobre el Athletic

El FC Barcelona celebró su vuelta al Camp Nou más de dos años después con una amplia victoria sobre el Athletic Club. El conjunto de Hansi Flick fue superior al equipo de Valverde, que se mostró impotente en ataque y muy inconsistente en defensa (4-0).

Robert Lewandowski, Fermín López y Ferran Torres, por partida doble, fueron los autores de los tantos del cuadro local, que volvió a disfrutar en su casa ante 45.000 espectadores.

Lewandowski firma el primer gol en el nuevo Camp Nou Habían pasado 909 días después del último partido en el Camp Nou y Robert Lewandowski no quiso esperar más. El polaco solo tardó cuatro minutos en retomar su relación con el gol en el estadio que tantas dianas le vio celebrar durante su primera temporada como azulgrana. El tanto lo marcó 'Lewy', pero buena parte de la culpa del mismo la tuvo Eric García. El canterano, que realizó una fantástica actuación jugando en la posición de mediocentro, robó el balón en campo contrario para que el '9' batiera a Unai Simón con un disparo raso que no fue capaz de detener el guardameta visitante. La demarcación de Eric no fue la única novedad del equipo de Hansi Flick. El alemán apostó por Gerard Martín en el centro de la zaga junto a Cubarsí, situó a Fermín junto a Eric en el doble pivote y colocó a Dani Olmo en la mediapunta y a Ferran en la banda izquierda. Todo le funcionó a la perfección. La presión alta surtió más efecto que en partidos anteriores y contrarrestó el plan del Athletic, que solo pareció funcionar durante los últimos quince minutos de la primera parte. Valverde salió sin '9' puro y situó a Unai Gómez en posición de delantero. El '20' dispuso de dos oportunidades claras para empatar el partido tras quedarse frente a Joan García en sendas ocasiones. La primera la sacó el guardameta, mientras que la segunda se le fue por encima del larguero. En la siguiente jugada, una buena combinación del Athletic llegó a los pies de Nico Williams en el área, pero el remate con la zurda del extremo se estrelló en el lateral de la red. Eran los mejores minutos del cuadro de Ernesto Valverde, que rozaba el empate. La innovadora defensa azulgrana se tambaleaba y la igualada parecía cercana hasta que llegó uno de esos goles que llaman 'psicológicos'. Cuando el Athletic apuraba la última posesión de la primera parte, Fermín robó un balón y puso a correr a Lamine Yamal. Más o menos acertado, más o menos presente en el juego, El '10' siempre deja sus pinceladas. El de Rocafonda le regaló una asistencia exquisita con el exterior a Ferran Torres, que definió ante Unai Simón. El portero, que no pasa por su mejor momento de forma, volvió a tocar el cuero, pero este se coló mansamente en su portería sin que el meta llegase a evitar el gol.

Sancet aborta cualquier intento de remontada del Athletic El Barça apagó cualquier atisbo de reacción bilbaína nada más salir de vestuarios. En el minuto 48, el omnipresente Eric García robó otro balón cerca del área rival y le tiró una pared a Fermín que el onubense se encargó de transformar en el 3-0. El Athletic vagaba por el Camp Nou sin alma y sumido en la frustración. Una desesperación que se vio reflejada en Oihan Sancet, que fue expulsado en el minuto 53 tras una patada sin sentido y sin posibilidad de llegar al balón a Fermín López. Con 3-0 y un jugador más, el Barça bajó el ritmo. Flick aprovechó para dar descanso a Lewandowski y Fermín de cara al importante duelo de Champions League frente al Chelsea la próxima semana. El Athletic tiró de orgullo para recortar diferencias sin éxito. El mal partido del conjunto vasco se reflejó en que sus dos mejores ocasiones en la segunda mitad las tuvo uno de sus centrales, Dani Vivian. La segunda, un remate de cabeza a la salida de una falta, sirvió para demostrar que Joan García ha regresado en forma de la lesión que le ha apartado de los terrenos de juego durante dos meses. El portero ha estado fuera de los campos exactamente el mismo tiempo que Raphinha, que también reapareció este sábado. El brasileño salió en el 81' y estuvo a punto de marcar un golazo nada más saltar al césped. El que sí acertó, por segunda vez en el choque, fue Ferran Torres. El ariete aprovechó el segundo regalo de la tarde de Lamine Yamal para batir a Unai Simón en el descuento, firmar su doblete y cerrar una tarde perfecta en Can Barça. Victoria por 4-0, regreso al Camp Nou y vuelta tras lesión de dos piezas clave. Todo felicidad para el conjunto blaugrana, que iguala al Real Madrid en el liderato con 31 puntos antes de que los blancos jueguen en Elche este domingo. El Athletic, que venía de ganar al Oviedo antes del parón, no consigue remontar el vuelo y este sábado dormirá octavo con 17 puntos.