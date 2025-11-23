El Madrid tropieza de nuevo en Elche y mantiene el liderato por la mínima

El Real Madrid ha sumado su segundo empate consecutivo en Liga y ya siente el aliento del Barça en la nuca. Tras empatar con el Rayo antes del parón de selecciones, el equipo blanco ha tropezado en Elche, donde el equipo de Eder Sarabia ha mostrado su mejor versión, ante la que los blancos solo pudieron responder a balón parado.

Los de Xabi Alonso, al que no le funcionaron los cambios introducidos en su once, vieron como el Elche se puso por delante hasta en dos ocasiones y solo pudo igualarlo con dos goles en jugadas nacidas a balón parado. Mal partido del Real Madrid, que naufragó ante el buen juego de un valiente Elche que llevó la iniciativa en todo momento.

No termina de encontrar su esencia este Real Madrid, que de nuevo dejó malas sensaciones en su juego en un mes de noviembre nefasto para los blancos. No conocen la victoria desde su triunfo en Valencia a principios de mes, con dos empates ligueros y la derrota en Champions con el Liverpool. El resultado, además de la crisis de juego, se deja notar en la clasificación, donde ha visto menguar su ventaja hasta el mínimo. Ya solo aventaja en un punto al Barcelona, a tres al Villarreal y a cuatro al Atlético de Madrid.

Fracasa el cambio de sistema de Xabi Jugaba el Madrid este domingo, precisamente, con la presión de la victoria de sus tres inmediatos rivales y con la posibilidad de perder el liderato, algo que sobrevoló durante muchos minutos. El Elche le complicó mucho las cosas a un Real Madrid que se plantó en el Martínez Valero con tres centrales y dos carrileros, un sistema que Xabi no utilizaba desde el Mundial de clubes en junio, y con Vinicius Jr. en el banquillo. No empezó mal el equipo blanco, no obstante, buscando el tanto por medio de Rodrygo, Güler o Mbappé, pero el Elche se mostró más eficaz y se hizo con el peso del juego, llegando con facilidad a las inmediaciones de Courtois. El buen trabajo local no dio sus frutos hasta la segunda mitad, cuando la conexión entre Germán Valera, Da Silva y Febas acabó con un merecido gol de este último. Se puso por delante el Elche y Alonso reordenó su equipo con tres cambios, dando entrada a Camavinga, Valverde y Vinicius Jr. No cambió apenas la imagen de un Madrid que encontró el camino al gol a balón parado. El empate llegó en el 77' por medio de Huijsen tras un córner botado por Trent. El central madridista remató a gol tras un cabezazo de Bellingham. El partido enloqueció desde la igualada y el Elche volvió a ponerse por delante seis minutos después, con un golazo de Álvaro Rodríguez, canterano del Madrid. En una jugada personal, Rodríguez se deshizo de Asencio y puso el balón lejos de los guantes de Courtois. 00.26 min Éder Sarabia: ''En el segundo gol de Bellingham es falta clarísima'' El Madrid buscó el gol del empate a la desesperada y, de nuevo, lo encontró en una jugada a balón parado botada por Trent, tan efectivo en ataque como indolente en defensa. En una jugada al límite, Bellingham acabó empujando el balón a la red para poner el 2-2 definitivo en una jugada revisada por una posible falta de Vinicius a Iñaki Peña. El Madrid pudo haber marcado el tercero por medio de Gonzalo, pero el delantero blanco no alcanzó un buen pase de Camavinga al área pequeña. 00.32 min Iñaki Peña, sobre su acción con Vinicius previa al 2-2 en el Elche - Real Madrid: ''Para mí sí que es falta''