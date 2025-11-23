Tebas responde a Florentino Pérez: ''Ha vuelto a cargar contra todas las instituciones en un tono mesiánico''

Pocos minutos después de que terminase la comparecencia de Florentino Pérez en la asamblea del Real Madrid, Javier Tebas respondió a varios de los puntos que trató el máximo mandatario del club blanco. Tebas volvió a usar como altavoz la red social X, donde rebatió largo y tendido asuntos como el partido entre Villarreal y Barcelona en Miami que finalmente no se disputará o sobre la contratación de un lobby para la Ley del Deporte, entre otras cosas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado el "tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y de único poseedor de la verdad" del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes del club blanco, y ha asegurado que algunas de sus críticas son "falsas, están tergiversadas o no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".

Tebas, muy crítico con las quejas de Pérez ''a todas las instituciones''

"Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino, el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que 'el fútbol está gravemente enfermo económicamente' y que solo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista y de único poseedor de la verdad... En fin, era de esperar, cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen", escribió en la red social X.

Durante su discurso inicial en la Asamblea, el máximo mandatario madridista criticó que LaLiga promoviese en Miami (Estados Unidos) un partido que "adultera" el campeonato. Tebas rebatió punto por punto las acusaciones de Pérez, recalcando que ni Villarreal ni Barcelona sacaban rédito económico y señalando que ''solo la FIFA tiene el poder para decidir si el partido adultera o no la competición''.

El presidente de LaLiga ha continuado a lo largo del día respondiendo a Florentino Pérez, tocando temas como su propio sueldo, "se ha hablado mucho y se ha dicho poca verdad", asegurando que son los propios clubes los que aprueban sus remuneraciones; los conflictos de intereses por su cargo de vicepresidente de la RFEF, sobre lo que Tebas ha dicho que "no tiene ninguna función"; ha negado que 'Museo Legends' pierda millones; y se ha explayado sobre el acuerdo con CVC, punto en el que más se ha detenido.

Javier Tebas, en un largo post en su cuenta de X, ha indicado que el acuerdo con CVC "lo aprobaron mayoritariamente los clubes en Asamblea y es voluntaria su adhesión". Ha defendido el presidente de LaLiga que se han "inyectado casi 2.000 millones de euros en el fútbol español", con la obligación de dedicar "el 70% a infraestructuras". Gracias a ese dinero, ha asegurado, "los clubes están usando ese dinero para mejorar estadios, ciudades deportivas, instalaciones y estructura financiera. Es decir, para construir futuro".

También tuvo tiempo Tebas de responder, dolido, la petición de un socio del Real Madrid de declararle persona 'non grata' del club blanco. El presidente de LaLiga se ha declarado "madridista desde los seis años" y ha lamentado que haya gente que crea que está en contra del Real Madrid: "Podrán llamarme “persona non grata”. Podrán intentar expulsarme del relato del madridismo. Pero lo que no pueden hacer es borrar lo que siento desde los seis años. Defender LaLiga también es, a mi manera, defender al Real Madrid. Y eso no me lo quita ni una asamblea ni una etiqueta".