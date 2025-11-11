Alavés - Barcelona, cruce estrella de los octavos de final de la Copa de la Reina

El FC Barcelona, gran dominador de la categoría femenina del fútbol español, empezará la competición de la Copa de la Reina enfrentándose al Alavés en los octavos de final, una eliminatoria a partido único justo antes del parón de Navidad.

El duelo entre las catalanas y las vascas, que tendrá lugar en Vitoria, es el enfrentamiento más destacado del sorteo que se ha celebrado este martes, en el que han entrado en liza los ocho mejores equipos de la pasada temporada de la Liga F.

Entre los supervivientes de la tercera ronda solo había dos equipos de Primera Federación --la segunda categoría femenina--, que contarán con el factor campo a su favor. El otro era el CE Europa, que se enfrentará al Athletic Club en el fin de semana del viernes 19 al domingo 21 de diciembre.

Los otros cruces, por tanto, son entre equipos de la Liga F y, por su desempeño en esta temporada, destaca el que medirá al Sevilla con el Tenerife --séptimo contra quinto en la clasificación actual--; además del Espanyol - Real Madrid - y el Alhama - Atlético de Madrid.