El RCD Espanyol elimina al Valencia Féminas de la Copa de la Reina con un doblete a domicilio de Cristina Baudet

Cristina Baudet fue la gran protagonista del choque entre el Valencia Féminas y el RCD Espanyol de tercera ronda de la Copa de la Reina y decidió la eliminatoria a partido único con dos goles, uno al inicio y otro al final del encuentro.

Las pupilas de Sara Monforte aterrizaron en Paterna después de perder su último encuentro de Liga F ante el Madrid CCF pero el tanto tempranero de Baudet en el minuto seis

Poco duró esa ventaja perica porque enseguida eñ marcador fue igualado por el gol de Danielle Marcano en el minuto 31, dejando todo abierto para la segunda parte. El suyo fue el tanto más bello de la noche con control, giro y trallazo a la escuadra cuando se acababa de cumplir la media hora de juego.

Cuando el Valencia soñaba con seguir en la Copa, Baudet apareció de nuevo en el minuto 85 para colocar el 1-2 en el marcador y certificar el acceso de su equipo a la siguiente ronda de la competición.

