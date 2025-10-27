Muere José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia y preparador de guardametas

José Manuel Ochotorena, exportero del Real Madrid y del Valencia y actual preparador de porteros del club de Mestalla, como en su momento lo fue también de la selección española, ha fallecido en las últimas horas, según confirmó la entidad valencianista.

El Valencia lamentó "profundamente" la muerte a los 64 años del que dijo que es "leyenda" del club", con el que ganó el 'Trofeo Zamora' y "referente del fútbol español".

El club destacó en un mensaje en sus redes la "huella imborrable" que ha dejado como "formador de porteros" y recordó también su participación en los cuerpos técnicos de la selección española que ganó la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010.

Nacido en Hernani en 1961, Ochotorena culminó su formación como portero en el Real Madrid, club en el que debutó en Primera División en 1982 y en el que dos campañas después formó parte ya de su primer equipo de manera estable.