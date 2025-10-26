Lamine Yamal y Pedri, desquiciados en un clásico muy caliente

Con las bajas de Raphinha, Lewandowski u Olmo, se antojaba indispensable que Pedri y Lamine Yamal se adueñasen del partido en el Bernabéu si el Barcelona quería llevarse un marcador favorable. El '8' y el '10', las dos principales figuras de los blaugrana, sin embargo, fueron desquiciados por el planteamiento de Xabi Alonso y el nivel físico del Real Madrid, quien con Tchouaméni, Camavinga y Carreras pudo frenar las intentonas de los jugadores blancos.

00.44 min Tchouameni quita hierro al enfado de Vinicius: "Vini ha celebrado el triunfo con todos y con música"

Lamine Yamal, desactivado por Carreras La única vez que Lamine consiguió hacer gala fue en el último minuto de partido y desde la banda izquierda, por la que menos suele aparecer. Su centro, sin embargo, no lo controló bien Koundé en la mejor ocasión del Barcelona para empatar el choque. Durante el resto del partido, Carreras fue su sombra durante gran parte del partido y tuvo durante muchos minutos la presencia de Arda Güler o Vinicius doblando los esfuerzos para evitar que pensara. 01.33 min Marcus Sorg: “No ha sido fácil para Lamine; después de la lesión, necesita ritmo” El Real Madrid evitó sus galopadas, aunque no las de Fermín, quizá el hombre más indetectable para el rocoso mediocampo merengue. Dos de las grandes ocasiones generados por el Barça salieron de sus botas, incluido el gol. Por parte del de Rocafonda, su clásico no estuvo a la altura de lo hablado en las declaraciones previas al partido ni de lo generado después del encuentro, donde vivió varios rifirrafes con Vinicius Jr. y Carvajal.

Pedri, expulsado como fin a un mal partido Pedri tuvo un contexto complicado durante el partido. La presión alta del Real Madrid propiciaba que no podía tener demasiado tiempo el balón en sus manos y, cuando el Barcelona consiguió meter atrás al Real Madrid, se le vio falto de ideas para generar ocasiones de gol, como suele hacer el canario. Tampoco ayudó la mala versión de Ferrán, que regresó de lesión para el partido, pero no pudo acertar a portería en las pocas que pudo como suele hacer ante el conjunto blanco. Pedri, con amarilla por un claro agarrón para parar un contraataque en la primera parte, jugó con fuego y se quemó en el final de la segunda. Ya no hay dudas: el mejor Bellingham está de vuelta ADRIÁN HERRERO El Real Madrid pidió la segunda amarilla en el 95' por una entrada a Camavinga y acabó llegando instantes después por una entrada a Tchouaméni, que le hará perderse el duelo ante el Elche. Pedri, habitual brújula de los de Flick, hoy se desnortó y, pese a contar con un 69% de posesión, no pudo hacer sentir al Barça superior como si lo hizo el año pasado con goles y asistencias.