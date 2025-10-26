Lando Norris saldrá desde la pole en México para seguir calentando el Mundial de Fórmula 1

El británico Lando Norris sigue empeñado en incendiar el Mundial de Fórmula 1, que parecía tener controlado su compañero en McLaren, el australiano Oscar Piastri. Norris saldrá desde la pole en México, siete puestos por delante del australiano, con el que se disputa el título.

El neerlandés Max Verstappen, que venía tratando de recortar puntos en los últimos grandes premios, saldrá quinto por detrás de George Russel (Mercedes) y los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

En cuanto a los españoles, el peor parado fue Fernando Alonso (Aston Martin), que no pasó a la Q3 y fue 14º. Carlos Sainz, a pesar de entrar en la última ronda de clasificación y firmar el séptimo mejor tiempo, tendrá que salir cinco posiciones por detrás por la sanción que recibió de la FIA.

Alonso pasó a la Q2 por los pelos, dejando en el camino entre otros a su compañero, Lance Stroll. También Sainz dejó atrás al suyo, el tailandés Alex Albon, y confirmó la mejoría del Williams. Conocedor de su sanción, exprimió al máximo para clasificar lo más adelante posible.

Norris, que fue el más rápido también en la última sesión de entrenamientos libres. Paró el cronómetro en 1:15.586 minutos, 26 centésimas más rápido que Leclerc en una emocionante Q3.

Verstappen lo intentó durante toda la sesión y ofreció buenas sensaciones, pero acabó siendo superado en esos últimos minutos. El que no terminó de ofrecer buenas sensciones fue Piastri, quien además se quejó por radio de "algo extraño" que le pasó a su unidad de potencia en la curva cinco durante la segunda tanda.

El australiano, que sigue al frente del Mundial por un escaso margen de 14 puntos, puede ver aún más recortada su ventaja en la carrera de este domingo.