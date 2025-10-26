Norris gana con autoridad en México y se pone líder del Mundial de Fórmula 1 con un punto de ventaja sobre Piastri

Lando Norris continúa su ascensión en la pelea con su compañero de equipo para hacerse con su primer mundial de Fórmula 1. Una extraña salida, con muchos coches fuera de pista, incluido Verstappen, y una pelea entre Hamilton y el neerlandés que acabó con sanción de diez segundos para el británico de Ferrari fueron el punto fuerte de una carrera que Norris dominó durante todos los giros. Parecida fue la carrera de Leclerc, segundo durante prácticamente todas las vueltas, aunque tuvo que resistir al intento final de Verstappen por superarle.

Por detrás, Piastri luchó durante muchas vueltas con Tsunoda por la 8ª posición, que a mitad de carrera se convirtió en 7ª por la sanción a Hamilton. Eso no frenó al de McLaren, que vio como no solo se enfrentaba a un Mercedes, si no que Antonelli se quedaba por debajo del segundo de diferencia de Russell, por lo que el DRS que este le daba en las rectas imposibilitaba los adelantamientos de Piastri.

Tuvo que hacerlo en la estrategia de los pit stops, buscando acercarse a Russell, el segundo Mercedes al que adelantar. Tardó no pocas vueltas en hacerlo, pero Piastri consiguió adelantar al británico para seguir avanzando plazas. Bearman, la gran sorpresa de la carrera en México, era la única opción real de Piastri para adelantar en las últimas 10 vueltas. El australiano se metió en zona de DRS, pero un virtual safety car por un accidente de Carlos Sainz en la penúltima vuelta acabó con las opciones de adelantar del australiano.

El australiano perdió 15 puntos con su compañero de equipo tras su 5º puesto, y pierde el liderato aunque se queda a tan solo uno en la lucha por el Mundial. Eso sí, la tendencia es muy favorable a Norris, que le ha sacado 32 puntos en las últimas 5 carreras tras su abandono en el GP de Países Bajos. Verstappen, pese a no conseguir recortar en este circuito, se queda a 37 puntos del ahora líder del Mundial.