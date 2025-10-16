Argentina resiste ante Colombia y tira de fondo de armario para meterse en la final con un gol de Mateo Silvetti

Por un lado, Argentina llegaba a su semifinal como gran favorita mirando atrás en el corto y largo plazo: es la única selección que ha ganado todos los partidos de esta edición de un trofeo que en décadas anteriores levantó hasta siete veces, más que ningún otro país.

09.52 min Mundial sub-20 | Resumen semifinal Argentina - Colombia

Por otro, la noche en Santiago de Chile se le presentó decididamente hostil: como durante todo el torneo, los aficionados locales apoyan radicalmente a quien sea el rival argentino, en este caso una Colombia incómoda y potente, capaz de llevar el combate futbolístico a su terreno en lo táctico y lo físico.

El primer asalto fue colombiano El partido comenzó marcado por las bajas en ambos equipos, empezando por quizá sus mayores estrellas en el torneo: tanto Maher Carrizo en Argentina como Néiser Villarreal en Colombia, autor del triplete goleador que mandó a España a casa en cuartos de final, faltaron a la cita debido a la acumulación de tarjetas amarillas. Los cafeteros también perdieron a Joel Canchimbo antes del descanso, pero eso no impidió que en la primera mitad se jugase a lo que más le gusta a su equipo: Argentina nunca estuvo cómoda, el balón no circuló con fluidez y los acercamientos más claros a la portería contraria fueron de su rival apostando por la intensidad, el robo en campo contrario y un fútbol directo.