Argentina resiste ante Colombia y tira de fondo de armario para meterse en la final con un gol de Mateo Silvetti
- El tanto del compañero de Messi en el Inter Miami decidió una igualadísima semifinal
- Marruecos-Argentina, final Mundial sub-20 2025: a la 1 a.m. de la noche del domingo al lunes en Teledeporte y RTVE Play
Por un lado, Argentina llegaba a su semifinal como gran favorita mirando atrás en el corto y largo plazo: es la única selección que ha ganado todos los partidos de esta edición de un trofeo que en décadas anteriores levantó hasta siete veces, más que ningún otro país.
Por otro, la noche en Santiago de Chile se le presentó decididamente hostil: como durante todo el torneo, los aficionados locales apoyan radicalmente a quien sea el rival argentino, en este caso una Colombia incómoda y potente, capaz de llevar el combate futbolístico a su terreno en lo táctico y lo físico.
El primer asalto fue colombiano
El partido comenzó marcado por las bajas en ambos equipos, empezando por quizá sus mayores estrellas en el torneo: tanto Maher Carrizo en Argentina como Néiser Villarreal en Colombia, autor del triplete goleador que mandó a España a casa en cuartos de final, faltaron a la cita debido a la acumulación de tarjetas amarillas.
Los cafeteros también perdieron a Joel Canchimbo antes del descanso, pero eso no impidió que en la primera mitad se jugase a lo que más le gusta a su equipo: Argentina nunca estuvo cómoda, el balón no circuló con fluidez y los acercamientos más claros a la portería contraria fueron de su rival apostando por la intensidad, el robo en campo contrario y un fútbol directo.
Deciden dos no muy habituales: Prestianni y Silvetti
La segunda parte fue otra cosa desde el inicio o incluso antes, cuando Diego Placente, seleccionador argentino, optó por pasar a jugar con dos delanteros centro al dar entrada a Mateo Silvetti, compañero de Leo Messi en el Inter Miami y con algún vínculo extra con el 10 de la absoluta: rosarino, criado en Newells y ahora compañero de club y de varias publicaciones en redes sociales.
Silvetti tuvo ya la ocasión más clara de su equipo nada más entrar en juego y estuvo igual de desafortunado cara a puerta que cuando ya mediado esa segunda mitad mandó a las nubes otro claro remate, pero en su tercer intento marcó el tanto que abrió el marcador con un recurso elegante y certero con el exterior tras una gran jugada y asistencia de Gianluca Prestianni, otro que no comenzó este Mundial asentado como titular pero ha ido ganando protagonismo con el paso de partidos y minutos.
Entre medias, Colombia había tenido tres oportunidades clarísimas, una taponada en el alambre por Juan Villaba y las otras dos por las buenas intervenciones de Santino Barbi, el portero de Talleres de Córdoba. Luego Jhon Rentería pudo ver la roja directa en una acción en la que su rival pidió la intervención del VAR, con el novedoso sistema utilizado en este Mundial sub-20, pero el árbitro mantuvo su decisión de sancionarle solo con amarilla.
La poca cabeza de Rentería se acabó confirmando ya después del 1-0 cuando no aprovechó ese indulto previo y se ganó la segunda tarjeta y la expulsión con una clara falta. Rivalizando en la capacidad de arruinar a su equipo por un calentón, inmediatamente después Dylan Gorosito casi deja a Argentina con diez por una entrada tan dura como innecesaria, pero otra vez Joao Pinheiro, el árbitro portugués, decidió castigarla solo con amarilla pese a la petición colombiana de que revisase esa decisión en el VAR.
Desfondada y acosada por tantas ausencias Colombia lo intentó hasta el final pero ya con más fe que fútbol y energía. Ninguna ocasión realmente clara inquietó en los minutos finales a Argentina en su camino para intentar en la noche del domingo al lunes (hora española) volver a levantar el trofeo de campeona del mundo sub-20, 18 años después de hacerlo por última vez en la cita de 2007.