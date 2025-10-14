Suecia despide a su seleccionador Jon Dahl Tomasson tras complicarse su clasificación para el Mundial

El danés Jon Dahl Tomasson ha sido despedido como seleccionador absoluto de Suecia tras las últimas derrotas en casa contra Suiza (0-2) y Kosovo (0-1) en la fase de clasificación para el Mundial 2026, informó este martes la Federación de Fútbol de ese país.

"La decisión tomada por la directiva se basa en que la selección masculina no ha obtenido los resultados que esperábamos", señaló el comunicado oficial.

Suecia solo ha sumado un punto en cuatro partidos, lo que la deja sin opciones al primer puesto del grupo, que da acceso directo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y con probabilidades remotas de quedar segunda y jugar el 'playoff', aunque podría disputar una repesca al haber ganado su grupo de la Liga de Naciones el año pasado.

La Federación Sueca se aferra precisamente a esa opción de la repesca para aludir a su "responsabilidad" de que el equipo tenga "las mejores premisas posibles" de llegar al Mundial, para lo que cree necesario "un nuevo liderazgo en forma de nuevo seleccionador".

El trabajo para encontrar a un nuevo técnico comenzará de forma "inmediata", informó la Federación.

Según varios medios de comunicación suecos, es la primera vez que un seleccionador de fútbol de este país es despedido antes de finalizar su contrato.

Tomasson, de 49 años, fue anunciado como nuevo seleccionador en febrero de 2024 en lugar del sueco Jan 'Janne' Andersson, que estuvo al frente de Suecia siete años y llevó al equipo a los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, pero había sido criticado por no lograr la clasificación para el de Catar 2022 ni para la Eurocopa 2024.

El técnico danés estaba sin equipo tras romper su contrato con el Blackburn Rovers de la Premiership, había ganado dos títulos de liga sueca consecutivos con el Malmö (2020-2021) y ejercido con anterioridad como técnico asistente en varios equipos neerlandeses y en la selección de Dinamarca.