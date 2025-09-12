Turquía, imparable, anula a Grecia y luchará por su primer Eurobasket

La selección turca ha ganado con autoridad a Grecia en la segunda semifinal del Eurobasket y es ya finalista de la gran cita. Sin dudas, Turquía sigue a lo suyo, marcándose un torneo de sobresaliente y que podría terminar con la guinda del pastel si logran colgarse el oro por primera vez en su historia.

El inicio del choque tuvo sabor turco. Ordenados en ataque y en defensa consiguieron anular los primeros minutos a un Giannis Antetokounmpo que no estaba cómodo. 0-7 de parcial a favor de Turquía, hasta que empezaron a animarse las cosas. La estrella de su selección firmó un matazo, pero nada pudo hacer en un primer cuarto marcado por los triples de Osmani (cuatro de cuatro) y que harían que los turcos se fueran al segundo cuarto diez arriba (16-26).

Un partido con dos protagonistas, dos claros candidatos a llevarse el premio de MVP del torneo. Giannis Antetokounmpo y Alperen Sengun eran las estrellas a mirar de cerca, pero ambos tardaron en aparecer. Al descanso el griego llevaba cuatro puntos y el turco cinco, algo poco habitual en ellos.

Un segundo cuarto para el olvido de la selección griega (17 puntos tras pérdidas) que vieron como los turcos llegaron a estar veintiuno arriba con un Ercan Osmani que sí que siguió siendo el mismo. Héroe inesperado de Turquía que marcó el ritmo del partido con 18 puntos y cuatro rebotes en los primeros veinte minutos. Una actuación que ayudaría a que los turcos se fueran al descanso 18 puntos arriba (31-49).