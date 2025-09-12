Turquía, imparable, anula a Grecia y luchará por su primer Eurobasket
- Los turcos fueron muy superiores a Grecia (68-94) y buscarán su primer oro ante Alemania
- El domingo la final del Eurobasket entre Alemania y Turquía, a partir de las 20:00h en Teledeporte y RTVE Play
La selección turca ha ganado con autoridad a Grecia en la segunda semifinal del Eurobasket y es ya finalista de la gran cita. Sin dudas, Turquía sigue a lo suyo, marcándose un torneo de sobresaliente y que podría terminar con la guinda del pastel si logran colgarse el oro por primera vez en su historia.
El inicio del choque tuvo sabor turco. Ordenados en ataque y en defensa consiguieron anular los primeros minutos a un Giannis Antetokounmpo que no estaba cómodo. 0-7 de parcial a favor de Turquía, hasta que empezaron a animarse las cosas. La estrella de su selección firmó un matazo, pero nada pudo hacer en un primer cuarto marcado por los triples de Osmani (cuatro de cuatro) y que harían que los turcos se fueran al segundo cuarto diez arriba (16-26).
Un partido con dos protagonistas, dos claros candidatos a llevarse el premio de MVP del torneo. Giannis Antetokounmpo y Alperen Sengun eran las estrellas a mirar de cerca, pero ambos tardaron en aparecer. Al descanso el griego llevaba cuatro puntos y el turco cinco, algo poco habitual en ellos.
Un segundo cuarto para el olvido de la selección griega (17 puntos tras pérdidas) que vieron como los turcos llegaron a estar veintiuno arriba con un Ercan Osmani que sí que siguió siendo el mismo. Héroe inesperado de Turquía que marcó el ritmo del partido con 18 puntos y cuatro rebotes en los primeros veinte minutos. Una actuación que ayudaría a que los turcos se fueran al descanso 18 puntos arriba (31-49).
Tragedia griega
La selección griega tenía que cambiar la perspectiva, reinventarse si no quería decir adiós al billete a la final del Eurobasket, pero volvieron a salir sin encontrar éxito y en un momento 0-4 de parcial en contra nada más arrancar el tercer cuarto. Empezaron a aparecer las caras de agobio en los griegos que no sabían dónde meterse porque a ellos no les salía nada y a los turcos todo. Siguieron insistiendo, haciendo daño y Alperen Sengun empezó a soltarse para terminar el tercer cuarto veintiuno arriba (51-72).
Con este escenario era raro pensar que la final no fuera a ser Alemania-Turquía, y sería el caso. El último cuarto fue el mismo patrón que los tres anteriores: con los turcos sin dejar pie a ningún tipo de remontada. Osmani metió los primeros tres puntos, otra vez con un triple y empezó a hurgar en la herida. Fue el mejor del choque con 28 puntos, seis rebotes y dos asistencias.
Un partido donde las defensas también fueron clave, porque Turquía anuló completamente a los Antetokounmpo a los que solo les quedaba suspirar y rezar para que la diferencia no fuera de mucho. Al final veintiséis abajo y tendrán que luchar por el bronce ante Finlandia. (Giannis anotó 12 puntos, 12 rebotes y cinco asistencias)
Quien tuvo el premio a un partido intenso fue Turquía que vuelve a una final, más que merecida, 24 años más tarde. La última vez que jugó en una fue en 2001 donde se colgaría la plata en casa. El domingo tiene la oportunidad de colgarse el oro por primera vez en su historia, pero para eso tendrá que vencer a una Alemania que lleva colgando el cartel de favorita desde el inicio de la competición. Un partidazo entre dos selecciones que llegan invictas y que se podrá ver en Teledeporte y RTVE Play a partir de las 20:00h.