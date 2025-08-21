Suspendido el Independiente - Universidad de Chile por violencia en la grada: dos heridos graves y uno crítico

El encuentro entre el Independiente de Avellaneda argentino y el Universidad de Chile de la Copa Sudamericana fue suspendido por graves altercados en la grada, que dejaron decenas de heridos, tres de ellos graves y uno de ellos crítico. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha condenado los hechos y ha culpado directamente a la Conmebol.

El partido marchaba 1-1 en la segunda mitad cuando los radicales del conjunto chileno comenzaron a lanzar objetos, según las primeras investigaciones. Imágenes de la televisión muestran que como el público del "Romántico Viejo" incluso prendió fuego en las gradas y blandían palos y barras de hierro, informa Efe.

Las imágenes más terribles se sucedieron, sin embargo, después del descanso cuando una vez desalojada la afición visitante, la policía argentina al parecer se retiró y permitió con ello que ultras de "el Rojo" accedieran a la grada donde quedaban algunos chilenos y los agredieron con saña.

Diversas fuentes informan de que hasta el momento hay tres aficionados chilenos graves, uno de ellos en estado crítico, decenas más con heridas de diversa consideración y más de un centenar de detenidos, la mayoría aficionados del equipo visitante.