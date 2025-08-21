Suspendido el Independiente - Universidad de Chile por violencia en la grada: dos heridos graves y uno crítico
- El presidente chileno Gabriel Boric ha condenado los altercados, que empezaron los ultras de Universidad
- El mandatario culpa a la Conmebol al argumentar la "evidente irresponsabilidad en la organización"
El encuentro entre el Independiente de Avellaneda argentino y el Universidad de Chile de la Copa Sudamericana fue suspendido por graves altercados en la grada, que dejaron decenas de heridos, tres de ellos graves y uno de ellos crítico. El presidente chileno, Gabriel Boric, ha condenado los hechos y ha culpado directamente a la Conmebol.
El partido marchaba 1-1 en la segunda mitad cuando los radicales del conjunto chileno comenzaron a lanzar objetos, según las primeras investigaciones. Imágenes de la televisión muestran que como el público del "Romántico Viejo" incluso prendió fuego en las gradas y blandían palos y barras de hierro, informa Efe.
Las imágenes más terribles se sucedieron, sin embargo, después del descanso cuando una vez desalojada la afición visitante, la policía argentina al parecer se retiró y permitió con ello que ultras de "el Rojo" accedieran a la grada donde quedaban algunos chilenos y los agredieron con saña.
Diversas fuentes informan de que hasta el momento hay tres aficionados chilenos graves, uno de ellos en estado crítico, decenas más con heridas de diversa consideración y más de un centenar de detenidos, la mayoría aficionados del equipo visitante.
Boric condena la violencia ultra, pero culpa a la Conmebol
Gabriel Boric, condenó la violencia desatada por las barras bravas durante el partido de este miércoles en Avellaneda entre el Independiente argentino y la Universidad de Chile, y tildó de "irresponsable" a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En un breve mensaje difundido a través de redes sociales, el gobernante reveló que la Cancillería chilena está trabajando para garantizar el regreso seguro tanto a los futbolistas como a los hinchas chilenos, y denunció el problema que supone, en general, la presencia de estas barras radicales en el fútbol.
"Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", señaló Boric.
"Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior", agregó.
"Le he encargado a nuestro embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo, que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas", recalcó Boric en un segundo mensaje en su cuenta oficial.