De las palabras a los hechos: la condena silenciosa de Xabi Alonso a Rodrygo para salir del Real Madrid

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, volvió a dejar sin minutos al delantero brasileño Rodrygo Goes en el estreno en LaLiga ante Osasuna. Como pasara desde el estreno del técnico en el banquillo merengue, sus palabras en rueda de prensa son de alabanza hacia el jugador. Algo no cuadra.

"Cuento con Rodrygo, es solo un partido y no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. En unos meses podré responder con más certeza pero hoy han sido circunstancias del partido y decisiones mías", manifestó.

El brasileño llegó a calentar en la banda del Bernabéu, el partido podía requerir de su participación al buscar los blancos un segundo gol que sentenciara el duelo contra Osasuna. Sin embargo, Alonso priorizó la entrada al campo de Franco Mastantuono, que acumula tan solo cuatro entrenamientos con el Real Madrid, antes que la carta de Rodrygo.

Si se atan cabos, parece claro que Xabi —hombre de club donde los haya, como demostró al aterrizar en Madrid antes de concluir la temporada— sigue órdenes de la cúpula blanca, deseosa de ingresar dinero con la venta del brasileño tras los desembolsos del verano.

Rodrygo solo ha disputado 65 minutos desde la llegada del nuevo entrenador, como titular en el primer partido. Desde entonces nada. "El Mundial era un contexto diferente por la competición que era", explicó Xabi Alonso cuando fue preguntado por Rodrygo. "Ya dejamos atrás el Mundial y cuenta esta temporada", añadió el entrenador que apostó para el estreno liguero por Brahim como titular y por Franco Mastantuono y Gonzalo García para las sustituciones.