Mbappé lidera al nuevo Real Madrid de Xabi Alonso para ganar a Osasuna en un debut gris

El Bernabéu volvía a abrir sus puertas esta temporada con ganas, ilusión y novedades. En el once inicial de los blancos había tres jugadores que daban sus primeros pasos en casa (Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Carreras con debut incluido en partido oficial) y que se han ido con una victoria bajo la manga. También, primera prueba de fuego para Xabi que volvía al estadio 11 años después y que se marcha con los deberes hechos.

Los del tolosarra salieron con un plan claro, tener la pelota y ahogar a Osasuna desde el minuto uno. Carreras fue quien dio el primer susto a la defensa de los rojillos con un tiro lejano que se marchaba desviado. Y por su parte el guion de los de Lisci también estaba claro, balones largos para encontrar al de siempre, Ante Budimir (21 goles la temporada pasada en liga) y una defensa bien plantada que parase al equipo blanco.

El Madrid no bajó los brazos y una presión alta pudo darles el primero a los diecisiete minutos gracias a un disparo lejano de Dean Huijsen y que Herrera tuvo que mandar al saque de esquina. Con Osasuna completamente cerrado en su área los blancos siguieron insistiendo y a los pocos minutos dos disparos de Mbappé y Militao a punto estuvieron de cambiar el marcador.

A la vuelta de la pausa por hidratación las cosas siguieron igual, con el Real Madrid mandando y Osasuna aguantando. Kylian tuvo, otra vez, el primero en sus botas con un disparo que se marchó desviado por muy poco, pero la cosa no se iba a mover antes del descanso.

Mbappé a los mandos A la vuelta del descanso ningún técnico hizo cambios, pero se vieron cosas diferentes. Y aunque Osasuna salió con otro ritmo, no iba a ser suficiente porque en el minuto 51 Juan Cruz se llevaría por delante a Mbappé y el árbitro no dudó en pitar la pena máxima a pesar de las protestas de los rojillos, que después de ver las repeticiones de la jugada defienden que es el jugador del Madrid el que pisa al defensa antes de caer. Aun así, la decisión del árbitro se mantendría y el francés no iba a perdonar para marcar el primer gol de los de Xabi. 00.29 min La visión de Lisci del penalti que decidió el Madrid - Osasuna Desatado, Mbappé no paró de hacer daño por la derecha y sin duda fue un dolor de cabeza para los de Lisci. Aun así, Osasuna no dejó de creer y tuvo la oportunidad en el minuto 64 de poner el empate en el marcador con una gran jugada colectiva que terminaba con el remate de Rubén García tras un despiste de Arnold.

Mastantuono debuta, Carvajal vuelve a casa y Rodrygo no aparece En el minuto 68 se producirían los primeros cambios del Tolosarra que decidió apostar por una cara más que conocida y otra que acaba de llegar, pero que ha dado mucho que hablar. Carvajal volvía a jugar en casa después de diez meses lesionado y por eso llegaba la gran ovación de los suyos al capitán. La otra cara de la moneda y que vestía por primera vez la camiseta blanca era Franco Mastantuono, recién llegado del River Plate y que en una de las primeras intervenciones que tuvo a punto estuvo de dar una gran asistencia a Tchouameni para que marcara el segundo. Unos cambios que el partido pedía, pero que a la vez sorprendían, sobre todo por la ausencia de Rodrygo. Xabi decidió apostar por Brahim para el once inicial y por delante del brasileño tuvieron minutos Gonzalo y el propio Mastantuono. A los seis minutos del final el nuevo Osasuna de Lisci pudo cambiar el marcador con un cabezazo de Budimir que se marcaba ligeramente por encima del travesaño. No se movió el resultado, pero si dio tiempo a ver una tarjeta roja por una carga con el codo de Abel Bretones hacia Gonzalo y que el árbitro pitó con seguridad. Al final el Real Madrid ha conseguido su primera victoria en liga de la temporada con muchas cosas a mejorar y no sin sufrir, pero dejando también una actitud distinta a la que se vio el año pasado.